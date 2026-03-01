Uñas coreanas: 5 diseños imprescindibles que debes lucir esta primavera 2026 para estilizar las manos

El k-beauty y la estética coreana han llegado al mundo de la belleza para quedarse, y no solo en maquillaje y productos de cuidado, sino también en el universo tan vasto que es el nail art.

Gracias a las manicuristas asiáticas es que tenemos también muchas propuestas que van desde los diseños de uñas más elegantes hasta los más creativos y divertidos. Sin embargo, las uñas coreanas, a pesar de contar con elementos como glitters o relieves, suelen apostar por diseños discretos, femeninos y elegantes, así que si esta es la estética que estás buscando transmitir en tu próximo diseño de uñas, revisa estas propuestas imprescindibles que debes lucir esta primavera 2026 para estilizar tus manos.

Uñas glass

Estas uñas coreanas llegan directamente de una de las tendencias que estarán dominando esta primavera y se llaman uñas de vidrio o uñas glass.

Como su nombre lo indica, buscan recrear la apariencia del cristal principalmente encontrado en piezas de arte, jarrones o vitales. Pues este diseño combina dos colores para generar ese aspecto transparente, pero con un toque de pigmento difuminado.

Uñas ojo de gato con efecto cromo

Para esta propuesta encontramos dos grandes tendencias del año: el efecto espejo y el ojo de gato. Realizar estas uñas es bastante sencillo, pues únicamente se va a requerir de una base de cat eye en el color de tu preferencia (aunque nosotras te recomendamos apostar por tonos). Cercanos a uno de los colores del año, el transformative teal, y colocar sobre ella una capa generosa de efecto cromado, también conocido como aurora, en un subtono azul que haga juego con tu base y dote de mayor brillo a tus uñas.

Uñas almendra

Si eres fanática de las uñas largas, especialmente de aquellas con punta en forma de almendra, este diseño se convertirá en tu preferido, pues consiste en aplicar un efecto dúo de cat eye, es decir, dos colores que logran un degradado integrado que dota a las uñas de una apariencia muy etérea y femenina.

Por supuesto que esta propuesta podría llevarse sin ningún tipo de decoración encima; sin embargo, parte de su magia radica en aplicar elementos con textura cromada en color plata.

Blush nails

Las uñas efecto blush se han convertido en un diseño divertido, elegante y muy femenino de la estética coreana. En esta propuesta se unen al uso del efecto cromo en su versión aurora para lograr unas uñas con mucho brillo, pero que no comprometen la elegancia y refinamiento que tanto caracteriza a estas uñas sonrojadas.

Uñas guava

Estas uñas son preciosas por los dos colores que se funden en ellas: el rosa y el verde, que de forma inevitable nos transportan a un clima cálido tropical o primaveral. Y es que las uñas guayaba han surgido en la estética coreana como una propuesta de llevar una combinación vibrante y arriesgada de forma delicada y elegante.

Su objetivo es mezclar, mediante el uso de dos ojos de gato, los colores que caracterizan a las guayabas cuando estas aún no están maduras, momento en el que el verde de la cáscara y el rosa de la pulpa se unen en una combinación maravillosa.

Después de conocer estos diseños de uñas imprescindibles que debes lucir esta primavera 2026 para estilizar las manos, esperamos que te hayas vuelto mucho más fanática de las uñas coreanas y estas sean tu próxima elección de manicure.