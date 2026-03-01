¿Qué es el ‘resting rich face’, la nueva tendencia de maquillaje rejuvenecedora que llevan Hailey Bieber y Kendall Jenner?

Desde que la industria de k-beauty comenzó a hacerse sumamente popular alrededor del mundo, el entorno de la belleza y la piel saludable ha comenzado a convertirse en la prioridad de las marcas, así como de los productos de belleza en la actualidad.

Dentro de esta narrativa es que hemos encontrado diversas técnicas para replicar el famoso glass skin coreano que hoy parece evolucionar a una nueva tendencia de maquillaje: el ‘resting rich face’.

Celebridades como Hailey Bieber y Kendall Jenner se han sumado a esta nueva estética, pero, ¿en qué consiste realmente esta nueva propuesta rejuvenecedora?

¿Qué es el maquillaje ‘resting rich face’?

El término comenzó a ganar popularidad en TikTok y consiste en un maquillaje minimalista que se caracteriza por lucir un look que se vea natural, es decir, sin llevar mucho producto sobre la piel. Su objetivo es lograr una piel radiante y luminosa donde la hidratación sea la protagonista del makeup y le aporte al rostro un aspecto saludable.

Esta estética busca lograr un look elegante y relajado que al mismo tiempo transmita vitalidad y bienestar, así como una sensación de frescura en quien lo lleva. En voces expertas, este maquillaje es una evolución del famoso “makeup no makeup”, haciendo de las tintas de piel, el bronzer, el rubor y el iluminador sus principales protagonistas.

¿Por qué este maquillaje se ha vuelto tan viral?

TikTok es la principal plataforma en la que este concepto comenzó a ganar fuerza, pues fue aquí donde diversos maquillistas y expertos del arte de la belleza comenzaron a percatarse de las tendencias de maquillaje que estarían dominando este año, encabezadas por las it girls del momento.

Hailey Bieber, empresaria y modelo, ha sido una de las principales inspiraciones para crear este estilo, ya que su personalidad maneja una estética minimalista en donde la piel luminosa y natural se ha convertido en el básico de cada aparición pública. No por nada es la creadora de una de las marcas de skincare más famosas del momento.

Lo mismo sucede con Kendall Jenner, quien para las generaciones actuales ha sido un referente de tendencias, principalmente en maquillaje, pues la modelo es portadora de una piel casi perfecta, saludable y minimalista que muchas quisiéramos lograr en algún momento.

Algo que ambas tienen en común, además de ser grandes amigas, es que sus estilos de maquillaje suelen ser muy similares.

¿Cómo lograr el look ‘Resting Rich Face’?

Para recrear esta estética tendrás que contar en tu cosmetiquera con estos básicos infalibles: una tinta, bronceador, rubor, labial o lip gloss de tu preferencia, rímel e iluminador.

Para comenzar, tendrás que preparar tu piel con una rutina de skincare que incluya limpieza, hidratación y protector solar. Una vez que cumplas con este paso, vas a recurrir a una base ligera o una tint skin, las cuales contienen una fórmula muy sutil que tiene por objetivo únicamente unificar el tono de la piel sin cubrirlo.

El siguiente paso será aplicar rubor y tu bronceador favorito, aplicándolos de modo que ambos se vean naturales y uniformes sobre la piel, evitando cortes marcados donde se evidencie dónde comienza uno y dónde termina el otro producto.

El iluminador es otro gran aliado de este maquillaje y la recomendación es apostar por un color champagne o que se asemeje lo más posible a tu tono de piel, pues la intención es agregar un brillo sutil y no algo parchoso o con destellos en otro tipo de color como rosados o extremadamente blancos.

Cejas y pestañas deben ir con apariencia natural, si te es posible, únicamente con un toque de rímel y un perfilado ligero en las cejas, para finalmente agregar tu labial y lip gloss favoritos para concluir el maquillaje.

El estilo ‘resting rich face’ no solo es una nueva tendencia de maquillaje rejuvenecedora que ya llevan Hailey Bieber y Kendall Jenner, sino una propuesta sumamente favorecedora que ayudará a tu piel a lucir radiante en cuestión de minutos a donde quiera que vayas.