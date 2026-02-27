Así fue el incómodo momento que protagonizó el príncipe Harry cuando le preguntaron sobre Andrés Mountbatten-Windsor

El príncipe Harry vivió un momento visiblemente incómodo durante una entrevista ofrecida luego de finalizar su viaje humanitario a Jordania. Aunque la intervención al principio llevaba una conversación enfocada en la crisis humanitaria que se encuentra sucediendo en Gaza, el corresponsal no desaprovechó la oportunidad de mencionar a su tío, Andrés Mountbatten-Windsor.

Así fue la reacción de Harry al preguntarle sobre su tío

Cuando el periodista Paul McNamara hizo referencia a Andrés, el príncipe Harry mantuvo la mirada fija guardando silencio por unos segundos. La pausa resultó bastante evidente, generando tensión en el estudio; por esta razón el corresponsal intervino: “Entiendo que no quieres hablar de tu familia, de tu tío, de cosas de Londres”, mencionó, buscando retomar la conversación y enfocarla hacia la intención principal de la entrevista, la cual era hablar sobre la labor del príncipe en Jordania.

Aunque fue evidente que evitó responder de forma directa a los cuestionamientos, Harry mencionó que su postura buscaba señalar que en ese momento estaban ocurriendo muchísimas cosas, información que ya se encontraba en las noticias. Así, con una sonrisa, aprovechó para subrayar la importancia de centrarse en lo que calificó como una “auténtica catástrofe humanitaria” en Gaza.

Andrés Mountbatten-Windsor y la polémica que lo rodea

Hace unos días, el ex príncipe Andrés fue arrestado bajo sospecha de mala conducta en un cargo público, poniendo su nombre una vez más bajo el escrutinio público, así como la reputación de la corona.

Recordemos que el hermano del rey Carlos III ya se encontraba apartado de la vida pública desde hace unos años luego de la controversia generada por su amistad con Jeffrey Epstein y un acuerdo extrajudicial alcanzado con una de las víctimas en 2022.

Meghan Markle y el príncipe Harry viajan a Jordania. Getty Images

Este nuevo suceso sumó una nueva polémica al exduque, poniendo aún más en jaque su ya afectada imagen.

Hasta este momento, el príncipe Harry no ha emitido ningún tipo de declaración pública sobre la situación de su tío, lo que ha generado un debate público a nivel internacional sobre qué tan informado está el hermano del futuro rey de los asuntos internos de la familia real británica.

¿Por qué el príncipe Harry viajó a Jordania?

De acuerdo con lo reportado, la madrugada del martes Harry y Meghan Markle viajaron a Jordania con una intención puramente humanitaria. Durante su visita, la pareja visitó un campo de refugiados, así como la sede de World Central Kitchen, donde se coordina el alimento diario para la población de Gaza.

Una vez que pasó el breve momento de incomodidad, Harry aprovechó la entrevista para hacer un llamado urgente a la apertura de corredores de ayuda médica, pidiendo que las organizaciones humanitarias que tengan acceso pleno puedan entregar suministros esenciales.

Durante su visita, llamó bastante la atención que el rey Abdalá II ni su esposa Rania mantuvieron un encuentro con los duques en sus visitas, desatando dudas, ya que entre los reyes y la familia real británica existe un vínculo sólido.

También trascendió que, antes de que la entrevista comenzara, el equipo del príncipe Harry había solicitado que no se le preguntara sobre temas familiares, particularmente sobre Andrés Mountbatten-Windsor y su vínculo con Epstein, pues la intención de la charla era enfocarse en el trabajo humanitario de Harry en la región.