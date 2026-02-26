Revelan la obsesión de Sarah Ferguson por John F. Kennedy Jr. y el atrevido apodo que le puso

La imagen pública de Sarah Ferguson sigue en picada, la ex duquesa de York que estuvo casada con el ex príncipe Andrés hasta 1996, ha dado mucho de qué hablar por su “amistad” con Jeffrey Epstein y una vida de lujos que no puede pagar.

Sin embargo, ese no habría sido el único episodio polémico, pues recientemente salió a la luz que estuvo profundamente enamorada de John F. Kennedy Jr., una fascinación que rozaba la obsesión y que incluso la habría llevado a sentir celos de la princesa Diana.

La obsesión de Sarah Ferguson por John F. Kennedy Jr.

En el libro biográfico, El auge y caída de la Casa de York, el autor Andrew Lownie afirma que la exnuera de la reina Isabel II estaba enamorada de John F. Kennedy Jr., y se enfureció al enterarse de que la princesa Diana lo conoció antes que ella.

“Al enterarse de que la princesa Diana había conocido a Kennedy durante 30 minutos en la Navidad de 1995 en un hotel de Nueva York, ella estaba furiosa: '¡Es mío! ¿Por qué no puede simplemente dejarlo en paz?’” escribió el autor en un extracto del libro que se publicó en el Daily Mail.

Amigos cercanos a Ferguson aseguraban que: “Pasaba horas buscando artículos sobre JFK Jr. y recortando fotos suyas en bañador y hablando con sus amigas sobre si le gustarían diferentes aspectos de su personalidad”.

Una confidente cercana reveló: “‘De repente preguntaba: "¿Crees que a Ken le importará que no me guste tal cosa?” Para ella era increíblemente real, como un flechazo de colegiala. El hecho de que nunca le haya conocido parece no importar en absoluto’”, escribió Lownie.

La obsesión de Sarah Ferguson por John F. Kennedy Jr. Brownie Harris/Corbis via Getty Images

La cita que John F. Kennedy Jr. le canceló a Sarah Ferguson

En otro extracto, Lownie escribe que Ferguson una vez invitó a JFK Jr. a tomar algo o cenar en su hotel de Nueva York tras enterarse de que estaban allí al mismo tiempo, Kennedy aceptó y ella minimizó que le dijera que tenía novia, la actriz Daryl Hannah.

"¡Eso no me va a molestar!”, dijo Fergie. “Pero eso molestó a Hannah, y Kennedy canceló, alegando un compromiso previo. Luego se ordenó al personal espiar su apartamento toda la noche para comprobar que había dicho la verdad”.

¿Cuál es el apodo de Sarah Ferguson para John F. Kennedy Jr.?

El extracto también decía que la duquesa de York apodó a JFK. Jr por el nombre en clave “Número Nueve”, indicativo de “su lugar en el orden de sus amantes”.

Una nota al pie en el libro de Lownie revela que el antiguo príncipe Andrés era “Dos”, John Bryan “Tres”, un multimillonario árabe no identificado “Cuatro”, Paul Gaisford “Cinco”, Thomas “Toro Salvaje” “Seis”, Robert Splaine “Siete” y Ray Chambers “Ocho”.

