Chelsy Davy, exnovia de Harry, sorprende con el anuncio de embarazo

Cuando pensamos en anuncios de embarazo, muchas celebridades lo hacen con grandes anuncios o declaraciones oficiales… pero Chelsy Davy, la exnovia del príncipe Harry, eligió algo mucho más sutil y elegante.

¿Qué pasó exactamente?

En una reciente publicación de Instagram, Chelsy compartió imágenes del lanzamiento de la nueva colección “Halo” de su marca de joyería, Aya, celebrado en London’s Mayfair. En medio de las fotos del evento, incluso incluyó instantáneas donde se le ve con su pancita, posando con un vestido azul marino que dejaba ver su embarazo.

Ella acompañó la publicación con un sencillo agradecimiento por el apoyo durante la presentación de la colección, y ante los comentarios que celebraban la noticia de su embarazo, solo respondió con emojis de corazón. Muy discreto, ¿no?

Un estilo propio y sin reflectores

Chelsy no es precisamente una figura que busque titulares constantes. Su estilo ha sido muy privado durante años, incluso tras su relación con el príncipe Harry que duró intermitentemente entre 2004 y 2011. Aunque estuvieron separados hace más de una década, ella ha mantenido una relación cordial con él, y ha destacado por llevar su vida lejos de los focos del royal drama.

Hoy en día, Chelsy está casada con Sam Cutmore-Scott, con quien ya comparte dos hijos (un hijo y una hija) y ahora espera su tercer bebé. Este nuevo embarazo llega en un momento en el que ella mismo combina su faceta de mamá con su rol como fundadora y diseñadora de su propia marca de joyería.

Este anuncio de embarazo de Chelsy tiene algo especial porque no fue un comunicado oficial ni un titular grande en medios, sino una muestra auténtica de su vida personal dentro de una publicación profesional.