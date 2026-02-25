La princesa Leonor lleva los zapatos bajos que todas queremos esta primavera para ir a la oficina

La princesa Leonor se ha inspirado en su madre, la reina Letizia, al apostar por los zapatos más cómodos y sofisticados de la temporada: un modelo que se ha convertido en el favorito de la reina para sus eventos formales.

Doña Letizia fue la primera en ponerlos en la mira, y ahora es la princesa de Asturias quien ha querido ponerlos en tendencia, pues aunque se los vimos por primera vez el pasado 21 de noviembre durante la entrega de la Orden del Toisón de Oro a la reina emérita Sofía, son perfectos para la primavera.

Te podría interesar: La Princesa Leonor en 13 imágenes inéditas reveladas por la Casa Real: de su nacimiento a su presente

Los zapatos bajos, cómodos y elegantes de la princesa Leonor que son tendencia en primavera

Los zapatos de la princesa Leonor combinan elegancia y comodidad en un diseño atemporal que estiliza sin sacrificar confort, por eso no es casualidad que este modelo también se haya consolidado como uno de los grandes favoritos de la reina Letizia, convirtiéndose en un básico infalible dentro del armario real.

Se trata del modelo Paula Babies de la firma Sézane, que se caracteriza por su silueta elegante tipo Mary Jane con una o dos tiras en el empeine y hebilla, que aunque Leonor lo ha llevado en color negro, también hay en tonos como el crema o camel.

Tienen un tacón medio, alrededor de 5 cm, ofreciendo equilibrio entre estilo y comodidad, confeccionados en cuero con forro y plantilla también de piel, suela de goma, y cierre con hebilla metálica que asegura el zapato al pie y aporta un detalle refinado.

Los expertos en moda suelen relacionarlos con la reina Letizia, quien apuesta por ellos para combinar sus trajes en eventos formales, y ahora que Leonor también los ha incorporado a su estilo, definitivamente se asocian con la moda de la Casa Real española.

Los zapatos bajos, cómodos y elegantes de la princesa Leonor que son tendencia en primavera Paolo Blocco/WireImage

La princesa Leonor se inspira en el estilo de la reina Letizia

Para muchos, la reina Letizia ha heredado su estilo “look working” a su hija, la princesa Leonor, pues son cada vez más los eventos en donde la princesa heredera al trono español, luce looks que parecen inspirados en el estilo de su madre.

El mismo día que estrenó sus zapatos estilo Mary Jane, lució un traje sastre de chaqueta y pantalón en color rojo, muy parecido a los que suele llevar Doña Letizia en sus compromisos reales.

Sin embargo, no es la primera vez, pues en más de una ocasión, Leonor ha apostado por llevar trajes de este tipo a sus diferentes compromisos reales, dejando ver ya su estilo como futura reina.

