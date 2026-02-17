La Princesa Leonor, en 13 imágenes inéditas reveladas por la Casa Real: de su nacimiento a su presente

Durante el fin de semana, la Casa Real de España ha compartido fotografías inéditas de la princesa Leonor a través de su sitio web, demostrando una vez más la importancia que tiene la heredera al trono en el futuro de la institución y el país.

La sección dedicada a la princesa de Asturias se presenta ahora como un recorrido visual que va desde su nacimiento hasta su formación militar, combinando biografía, agenda y archivo gráfico en un relato que une ternura, tradición y preparación institucional, y que refleja cómo Leonor no solo crece, sino que se consolida como futura reina.

Las fotos inéditas de la princesa Leonor que compartió la Casa Real de España

El álbum fotográfico se muestra de forma cronológica, mostrando a Leonor como una hermosa bebé en brazos de sus padres, la reina Letizia y el rey Felipe VI, luego una fotografía junto a su abuelo, el rey emérito Juan Carlos I, y otros recuerdos de niña que también comparte con su hermana, la infanta Sofía.

Con estas imágenes cuidadosamente seleccionadas, la Casa Real refuerza una imagen de unión, naturalidad y afecto, en línea con el mensaje que Felipe y Letizia han defendido desde el inicio de su reinado: cercanía sin renunciar a la institucionalidad.

De esta forma, la monarquía española demuestra que la futura reina de España, no sólo busca proyectar una institución cercana y armoniosa desde la raíz, también quiere dejar claro la ardua preparación que recibe la princesa Leonor, que va más allá de lo académico, para gobernar con justicia y responsabilidad cuando llegue su turno.

¿Cómo han sido los últimos años de la princesa Leonor?

La Princesa de Asturias cursa su último año de formación militar en la Academia General del Aire y del Espacio, en San Javier (Murcia), tras haber pasado por la Escuela General Militar de Zaragoza y la Escuela Naval de Marín.

Allí se formó durante cuatro meses antes de embarcar en el buque escuela Juan Sebastián Elcano para un crucero de instrucción de seis meses. El 16 de julio finalizó el curso y se graduó con éxito.

Leonor también ha aprendido varios idiomas, dejando claro que la diplomacia internacional es de suma importancia.

En la era de las redes sociales, la monarquía española demuestra que dominar la imagen es clave para construir su propia narrativa, y en esta ocasión, esa historia se expresa a través de fotografías.

