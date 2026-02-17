Año Nuevo Chino 2026: 5 maneras de celebrarlo para atraer la riqueza este l Año del Caballo de Fuego

Este 17 de febrero comienza de manera oficial el Año Nuevo Chino influenciado por la energía del Caballo de Fuego, una poderosa combinación que simboliza la ambición, el movimiento, la pasión, pero sobre todo, la transformación.

Se trata de un año donde no tendrás más remedio que ponerte en acción, pues es ideal para emprender nuevos proyectos y activar la prosperidad, y es por esta razón que durante el primer día del Año Nuevo Chino, puedes hacer algunos rituales para atraer la buena suerte.

¿Qué hacer durante el Año Nuevo Chino para atraer la buena suerte?

La celebración del Año Nuevo Chino va mucho más allá de la fiesta: cada gesto y cada ritual encierran un significado profundo. No se trata solo de tradición, sino de intención, pues estas prácticas buscan atraer abundancia, buena fortuna y abrir el camino hacia un año próspero y lleno de oportunidades.

Limpieza profunda para abrir caminos

Antes de iniciar el Año Nuevo Chino, es importante hacer una limpieza profunda en el hogar para eliminar las malas energías y dejar atrás obstáculos financieros y emocionales. Sin embargo, durante el primer día, que es el 17 de febrero, debes evitar barrer y hacer limpieza, pues podrías arrastrar la buena fortuna.

Decora en rojo y en dorado

Decorar tu hogar con detalles de estos colores, es símbolo de buena fortuna, pues el rojo representa la suerte y la protección, mientras que dorado representa la riqueza y el éxito, y al colocarlos en la entrada de tu hogar, es como dejar que la prosperidad y el éxito entren.

Rituales de Año Nuevo Chino 2026 Peter Dazeley/Getty Images

Cena de abundancia

Así como nos reunimos en Año Nuevo, debes de hacer una cena especial para celebrar el Año Nuevo Chino, pero con un menú oriental, pues cada platillo tiene un significado especial: el pescado es símbolo de abundancia, los dumplings evocan lingotes de oro y fideos largos la longevidad.

La clave está en la intención: agradecer lo recibido y visualizar crecimiento económico para el nuevo ciclo.

Activa tus metas y deseos

El año del Caballo de fuego está marcado por el movimiento y la transformación, es un año adecuado para emprender tu propio negocio, cambiar de empleo y hasta de carrera y profesión.

Encender velas rojas con una intención clara o escribir metas financieras para los próximos meses puede convertirse en un ritual poderoso.

Rituales de Año Nuevo Chino 2026 Oscar Wong/Getty Images

Practica la generosidad y el agradecimiento

En la cultura china, la riqueza se activa compartiendo, algunas personas regalan sobres rojos con dinero simbólico a niños o familiares, o comparten mandarinas que simbolizan la riqueza, un gesto que multiplica la fortuna.

