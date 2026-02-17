Mantras y frases para cerrar el Año de la Serpiente y darle la bienvenida al Año del Caballo de Fuego y atraer la suerte

Este 17 de febrero comienza un nuevo ciclo lunar y con él un cambio de energía, pues estamos dejando atrás el año de la Serpiente para dar paso al año del Caballo, que promete traer nuevas oportunidades.

Mientras que la Serpiente está asociada con la sabiduría, la introspección, la paciencia y el cambio de piel, el Caballo es mucho más dinámico y listo para la acción, oportuno para crear una nueva vida.

Mantras y frases para cerrar el año de la Serpiente y darle la bienvenida al Caballo de Fuego

Expertos en astrología y filosofía oriental recomiendan integrar mantras y frases positivas para cerrar un ciclo y dar la bienvenida al siguiente, pues estas prácticas no solo funcionan como recordatorios de nuestras intenciones, sino que también ayudan a armonizar nuestra energía con la del nuevo año, atrayendo buena suerte y abundancia.

Mantras para cerrar el año de la Serpiente

Gracias a este año por ser el maestro que no pedí, pero sí el que necesitaba. Honro cada lección, cada caída y cada victoria, incluso las pequeñas.

Agradezco todo lo vivido y libero lo que ya no me sirve.

Cierro este ciclo con las manos llenas de aprendizajes y el corazón en paz. Gracias por lo que llegó, por lo que se quedó y por lo que se fue.

Cierro ciclos con paz y gratitud, dejando espacio para lo nuevo.

Gracias, gracias, gracias, por los desvíos que me enseñaron que el destino no es un lugar, sino la persona en la que me estoy convirtiendo.

Honro mi aprendizaje y dejo atrás los miedos y dudas.

Mantras para cerrar el año de la Serpiente Wong Yu Liang/Getty Images

Mantras para recibir el año del Caballo de Fuego

Recibo este nuevo ciclo acompañada por la fuerza del Caballo de Fuego. Abro las puertas del año con ímpetu salvaje y corazón despierto: nada me detiene, nada me asusta, todo lo transformo en oportunidad.

Abro mi camino a la pasión, la energía y la abundancia.

Que mi energía vibre tan alto que solo atraiga almas nobles, proyectos expansivos y milagros cotidianos.

El fuego de la motivación guía mis decisiones hacia la prosperidad.

Que la sabiduría de la Serpiente que se retira permanezca en mí, y que el fuego del Caballo me regale la libertad de ser, por fin, quien realmente soy.

¿Qué significa el Caballo de Fuego en el Año Nuevo Chino 2026? Getty Images

Combina estas frases y mantras con respiraciones profundas o pequeñas meditaciones para potenciar su efecto.

