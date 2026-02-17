Nuevas revelaciones destapan las mentiras de Mette-Marit para acudir a citas con Jeffrey Epstein

Mientras el príncipe Haakon de Noruega se encuentra en Italia para los Juegos Olímpicos, distanciándose de los recientes escándalos familiares que involucran a su hijastro Marius Borg y a la princesa Mette-Marit, surge nueva información que compromete a la princesa heredera.

La imagen de Mette-Marit en Noruega sigue en picada, pues mientras el pueblo se niega a verla como la futura reina, nueva información ha revelado cómo eludía sus responsabilidades reales para verse con Epstein.

Te podría interesar: La princesa Mette-Marit visita a Marius Borg en prisión luego de pasar días alejada del juicio de su hijo

Las mentiras de Mette-Marit para acudir a citas con Jeffrey Epstein

Los documentos desclasificados de Jeffrey Epstein, han desatado una nueva polémica para la princesa heredera, pues en nuevos correos electrónicos se ha revelado que en 2013, Mette-Marit mintió descaradamente para eludir un compromiso real importante para acudir a una cita con Epstein.

Máxima de Holanda y Guillermo Alejandro organizaron una importante reunión previa a su coronación, con los herederos de su generación que incluyó a Haakon de Noruega, Mette-Marit y a la reina Letizia y el rey Felipe VI.

El príncipe Haakon de Noruega asistió solo al encuentro, supuestamente porque Mette-Marit estaba enferma, pero correos recién desclasificados con Epstein revelan que esa versión era falsa.

La princesa Mette-Marit estaba en perfecto estado de salud, pero se ausentó de sus deberes oficiales para visitar a Epstein en Nueva York, mintiendo públicamente para justificarlo.

Este escándalo ha dañado aún más su imagen y aleja cada vez más la posibilidad de que llegue a asumir la corona, a pesar de ya haber pedido perdón públicamente por su relación con el criminal.

Las mentiras de Mette-Marit para acudir a citas con Jeffrey Epstein Getty Images

Políticos noruegos involucrados en el caso Epstein

Sin embargo, el caso de Mette-Marit no es el único que está causando polémica en Noruega, pues se han revelado nombres de importantes políticos del país que también mantenían una estrecha relación con Epstein.

El nombre del ex primer ministro y exlíder del Comité del Nobel de la Paz, Thorbjørn Jagland, ha salido vinculado, además del exministro de Exteriores Børge Brende, que tienen estupefactos a los noruegos, pues no pueden creer el alcance del criminal y el número de personas importantes involucradas.

