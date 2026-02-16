¿“Duquesa del engaño”?, esto sería lo que el príncipe William pensaba de Sarah Ferguson antes del escándalo de Epstein

Como sucede en muchas familias, la relación entre los miembros de la realeza británica suele tener altibajos, discusiones o desacuerdos. Aunque normalmente solemos tener una imagen de esta institución como una de las familias más unidas dada su importancia y relevancia pública, la realidad es que, si analizamos bien, podríamos encontrar algunas enemistades y el príncipe William podría ser protagonista de una de ellas hacia su tía Sarah Ferguson.

El príncipe William y su “rechazo” a Sarah Ferguson

Durante mucho tiempo, mientras el mundo observaba con atención los altibajos de Fergie, siguiéndolos con meticulosidad mediática, algunos medios británicos han afirmado que en los pasillos del Palacio de Kensington Sarah no se salvaba de un juicio severo.

Y es que todo parece apuntar que para el príncipe de Gales la exesposa de su tío Andrés, No solamente era un pariente incómodo”, sino una figura que había desafiado repetidamente los valores de la institución, generando en él ciertos sentimientos de rechazo”.

Algunos medios británicos han señalado el distanciamiento como un hecho oficial que sucedió en 2011 luego de que ella fue excluida de su boda; sin embargo, hay quienes apuestan a que este cuenta con un origen mucho más profundo.

El príncipe William y el príncipe Andrés protagonizaron un tenso momento en el funeral de la duquesa de Kent. Getty Images

El origen de la tensión entre William y Sarah

De acuerdo con el historiador Andrew Lownie, en su libro “Entitled”, el rechazo del príncipe William hacia Sara podría haberse generado gracias a la conducta financiera de la exduquesa, a quien la propia reina Isabel II habría apodado como “la duquesa del engaño”.

William, quien se ha caracterizado por ser un defensor vehemente de la imagen de la monarquía, institución que en algún momento liderará, habría comenzado a generar cierta apatía hacia la figura de Sarah porque esta involucraba a la familia real en escándalos “de dinero”.

Una de las grandes polémicas de Fergie fue aquel video de 2010 en donde se le veía ofreciendo acceso a información del príncipe Andrés a cambio de 500,000 libras.

Para ese entonces, William, que preparaba su boda con Kate Middleton, pudo haber considerado esta acción como una “traición” a la institución, llevándolo a tomar la decisión de excluir a Sarah de su enlace y al mismo tiempo enviando un mensaje al mundo y a su propia familia sobre quiénes eran bienvenidos en esta nueva etapa de su vida. Mientras el mundo celebraba una de las bodas reales más importantes de la actualidad, la exduquesa disfrutaba de un retiro en Tailandia.

Kate Middleton y el príncipe William sentirían cierto “rechazo” hacia Sarah Ferguson Getty Images

Un sentimiento que nació mucho más atrás

Algunos medios británicos también han citado que el origen de este sentimiento negativo hacia Sarah podría remontarse incluso años más atrás. Si bien es cierto que entre Sarah y la princesa Diana hubo una etapa en la que fueron amigas muy cercanas, la relación entre ambas cuñadas estuvo marcada por una temporada de “competitividad”.

Se dice que Sarah llamaba a Diana “Miss Perfecta”, mientras experimentaba cierta envidia hacia la popularidad de la princesa de Gales, mientras que Diana sentía cierto rechazo hacia Fergie por lograr acercarse a la reina Isabel II, con quien compartía gusto por las actividades campestres y los caballos.

En algún punto de esta “tóxica” convivencia, William entendió que lo mejor era alejarse de la figura de Sarah, decisión en la que el futuro le daría la razón, especialmente ahora que la exduquesa se encuentra metida en una enorme polémica por su relación cercana con el criminal Jeffrey Epstein.

Algunas fuentes han citado que parte de esta enemistad por parte del heredero a la corona hacia su tío Andrés y Sarah también podría tener origen en una “grosería” que el entonces duque de York habría tenido hacia Kate cuando recién se integraba a la familia.

Aunque el panorama actual para Sarah Ferguson dentro de la familia real es complicado e incierto, para muchas personas es totalmente comprensible el “rechazo” que el príncipe William pudiera sentir hacia ella, pues a lo largo de su paso por la institución solo generó polémicas y situaciones que no solo atentaron contra la reputación de la corona, sino también “traicionaron” a la monarquía, algo que para el heredero es imperdonable.