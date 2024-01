La abrupta decisión que tomaría el rey Carlos III luego de que el príncipe Andrés apareciera en la lista negra de Jeffrey Epstein

A raíz de la publicación de la lista negra de Jeffrey Epstein la semana pasada, las acusaciones de abuso sexual en contra del príncipe Andrés han resurgido, por lo cual el rey Carlos III habría tomado una drástica decisión en torno a su hermano, con el fin de alejar a los Windsor de la polémica y escándalo causado por este caso.

Esta acción que habría decidido implementar el monarca británico, según medios del Reino Unido, indicaría que el duque de York estaría un paso más afuera de la Familia Real Británica, pues recordemos que en 2022 fue relegado de varios títulos, así como de sus funciones reales.

La decisión del rey Carlos tras la polémica de la lista negra de Epstein

De acuerdo con lo reportado por la prensa británica, el rey Carlos habría decidido retirar los fondos con los que se paga la seguridad de la mansión en donde actualmente vive Andrés. Esto quiere decir que, de ser cierto, el príncipe tendría que solventar de su propio bolsillo el costoso operativo para poder vivir en el Royal Lodge, una finca que se encuentra en los terrenos del Castillo de Winsor en donde habita desde el 2004, junto con su ex esposa Sarah Fergusson.

Carlos III retiraría los fondos privados de donde se paga la seguridad de la mansión en donde vive Andrés de York Getty Images

Según el Daily Mail, una fuente habría revelado que ya existían planes para desalojarlo de esta casa y que además “Andrés nunca volverá al redil real después de la publicación de los documentos que detallan las acusaciones de agresión sexual”, de acuerdo con esta publicación.

Aunque, por otra parte, el medio The Mirrow afirma que el príncipe “no irá a ninguna parte. El rey no puede obligarle a salir. Tiene un contrato de arrendamiento de hierro fundido que tiene absolutamente toda la intención de cumplir”. Por lo que, en cualquier caso, no será tarea fácil desalojar al padre de Eugenia de York del lugar en donde ha vivido por años.

El príncipe Andrés aparece en la lista negra de Jeffrey Epstein

Como ya adelantábamos, la semana pasada se revelaron unos documentos judiciales que forman parte del caso de Jeffrey Epstein. Dichos papeles fueron dados a conocer por la justicia estadounidense y en los mismos se hace mención del hijo favorito de la fallecida reina Isabel varias veces.

Una de las víctimas de Jeffrey Epstein acusó al príncipe Andrés de abuso sexual Getty Images

Recordemos que en 2019 estalló el escándalo en donde se le acusaba al magnate estadounidense de tráfico sexual. Sin embargo, en agosto del mismo año, éste fue encontrado muerto en su celda mientras esperaba ser juzgado por dicho delito.

Asimismo, el nombre de Andrés salió a relucir en ese momento, ya que una de las víctimas de Epstein acusó al duque de York de abuso sexual. Aunque en todo momento el royal sostuvo que las acusaciones en su contra no eran ciertas.