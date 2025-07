La sorpresiva decisión de Carlos III que hizo enojar a un antiguo aliado de Isabel II y Lady Di

Con las recientes reuniones de Emmanuel Macron con la Familia Real Británica (que no han pasado desapercibidas por su extraña actitud con Kate Middleton), tuvo lugar otra controversia en la institución. Esta vez, motivada por una elección que hizo Carlos III para complacer al presidente de Francia, pero que despertó cierta indignación en una persona que en el pasado fue muy cercana a Isabel II y Lady Di.

El exasistente personal de Lady Di expresó su desacuerdo con Carlos III por ‘ignorar’ a sus empleados

Durante la cena de Estado organizada especialmente para Brigitte y Emmanuel Macron, -quienes motivaron a Kate Middleton y el príncipe William a aplazar sus vacaciones-, los trabajadores del Castillo de Windsor cuidaron hasta el más mínimo detalle para que el mandatario se sintiera cómodo. Además, Carlos III habría decidido contratar a Raymond Blanc, un reconocido chef francés, con el fin de demostrar su buena voluntad, sin imaginar que esto terminaría convirtiéndose en un conflicto que atentaría contra su imagen de autoridad.

De acuerdo con declaraciones recabadas por The Mail Online, Darren McGrady, que en el pasado se desarrolló como el asistente de Lady Di y el cocinero personal de Isabel II, señaló que el hecho de que Su Majestad “desairara” a sus chefs de planta fue un rotundo error. “Entiendo que es uno de los mejores chefs del mundo, que es embajador de la King’s Foundation y que la colaboración se enmarca con el espíritu de la Entente Cordiale, pero es un golpe muy duro para los chefs reales del palacio”, apuntó el antiguo empleado.

Carlos III quiso complacer a Emmanuel Macron durante su visita, pero fue criticado por un viejo empleado de Lady Di Getty Archivo

Sobre por qué se oponía tanto a esta decisión, explicó que podría percibirse como un mensaje de que el trabajo de la cocina real no es tan bueno o no está al nivel de un presidente. E incluso, el viejo aliado de Diana Spencer mencionó que, al menos desde su perspectiva, si Carlos III viaja a Francia y no contratan a alguien de renombre para cocinarle, quedará expuesto que simplemente no le dan tanta importancia como él se la dio a Emmanuel Macron.

Los momentos clave en las reuniones de Emmanuel Macron con la Familia Real Británica

Desde su llegada a Inglaterra, Emmanuel Macron llamó la atención por haber saludado a Kate Middleton con un beso en la mano. Posteriormente, The Mirror expuso que el mandatario tuvo una plática con Carlos III en la que habló sobre la apariencia física del príncipe William, quien terminó escuchándolo y sacándolo de una idea errónea que tenía.

Emmanuel Macron no pudo disimular la gran simpatía que siente hacia Kate Middleton Getty Archivo

Y por último, en la cena de Estado que dio paso a toda esta discusión por los chefs reales, el presidente de Francia mostró demasiado interés en hablar con la princesa de Gales. Al grado de que se mostró sonriente todo el tiempo y le guiñó el ojo en un par de ocasiones, gesto que por supuesto, quedó documentada y podría seguir dando de qué hablar en los próximos días.