Uñas cortas con piedras: 5 estilos de manicure inspirado en los 90 que son divertidas y rejuvenecen las manos

¿Quieres manos jóvenes? Estas uñas son divertidas, alegres y se inspiran en lo mejor de las década de los noventa.

August 24, 2025 • 
Karen Luna
Uñas cortas con piedras: 5 estilos de manicure inspirado en los 90

Instagram/ @_.room_draw._

Hay algo mágico en los años 90 que sigue atrapándonos y esa década fue un cóctel de neón, brillos, labiales marrones, además de accesorios que parecían sacados de una película adolescente. Claro, las uñas no se quedaban atrás porque tenían ese look cortas, divertidas y siempre con un detalle que llamara la atención. Hoy, ese espíritu vuelve, pero con un twist moderno con piedras que rejuvenecen las manos y las convierten en el accesorio más cool.

  • Uñas transparentes con un toque brillante

Piensa en esas chicas de videoclips de R&B que llevaban uñas limpias y relucientes. Ahora imagínalas con un cristalito pequeño que atrapa la luz cada vez que mueves la mano. Ese detalle es suficiente para transformar lo simple en elegante, sin perder naturalidad. ¡Es como llevar joyería diminuta en las uñas!

  • Manicure neón noventero con chispa moderna

Los 90 fueron la época dorada del fucsia, el verde lima y el naranja encendido. Y sí, ¡siguen funcionando! Una uña corta pintada en neón con una piedrita sutil en el centro se siente como un guiño juguetón a esa década.

  • Uñas francesaa reinventadas con piedritas

La francesa nunca pasa de moda, pero en los 90 se jugaba con colores y grosores que la hacían menos seria. Hoy puedes pintarla en rosa pastel, azul cielo o incluso plateada, y añadir una pequeña piedra donde empieza la línea.

  • Metálicas con detalles brillantes

Las uñas plateadas o doradas eran un básico de las noches noventeras. Ahora, en versión corta, ganan frescura añade un par de brillantes estratégicos y tendrás un manicure que se siente entre glam y futurista.

  • El lado grunge con brillo inesperado

Porque no todo en los 90 era Spice Girls y colores neón; también existía el grunge. Uñas en tonos vino, negro o azul profundo se ven mucho más actuales si les das un toque de luz con piedras plateadas. Es como si Kurt Cobain y Gwen Stefani se encontraran en una misma manicura. Rebelde, pero con elegancia.

La verdad es que estas uñas cortas con piedras no son solo un manicure, sino un accesorio en sí mismas. Juegan con la nostalgia de los 90, pero sin sentirse anticuadas, aportan frescura, estilo y ese brillo que todas necesitamos de vez en cuando. ¡Lo mejor es que rejuvenecen las manos, porque les devuelven movimiento, chispa y un aire desenfadado!

Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
