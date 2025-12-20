Cómo dejar atrás la escasez y abrirte a la prosperidad: 5 rituales fáciles de cierre e inicio de año

Estamos a una semana de despedir 2025, un año que para muchos estuvo lleno de aprendizajes, despedidas y experiencias no tan agradables. Aunque es imposible asegurar al cien por ciento lo que nos aguarda en el horizonte, conectar con la magia del universo siempre será ese bálsamo que nos ayude a comprender que, no importa lo que pase, saldremos victoriosas de ello.

Si este año que termina fue complicado en el plano de la economía, el 2026 apuesta por ser un año mejor donde la prosperidad y la estabilidad financiera llegarán a nuestro hogar. Para conectar con la energía de la abundancia y dejar atrás todo rastro de escasez, nos dimos a la tarea de buscar cinco rituales fáciles que te ayudarán a soltar de una vez por todas esa sensación de carencia y abrirte a la riqueza y la fortuna.

Ritual de la transmutación

En una hoja de papel vas a escribir todo aquello que durante el año te hizo sentir limitada. Pueden ser miedos, angustias, bloqueos económicos, inseguridades o incluso factores como quedarte sin una fuente de ingreso.

Dobla la hoja hacia afuera y sostenla por unos segundos entre tus manos. Mientras cierras los ojos e imaginas cómo todo eso se va y se transforma en energía de prosperidad. Cuando te sientas lista, quémalo y, mientras ves el papel arder, vas a repetir: “Lo que fue aprendizaje se queda, lo que fue escasez se disuelve”.

Ritual del laurel con canela

Coloca una hoja de laurel y una ramita de canela en un plato de cerámica blanco pequeño. Antes de ponerlos en la superficie de este, tómalos entre tus manos y visualiza cómo deseas que la abundancia fluya durante el 2026. Puedes mantener este amuleto en tu hogar e integrarlo como una decoración hasta el próximo año.

Ritual de las monedas

Para este ritual vas a necesitar unas monedas, las cuales debes limpiar en todo sentido: lávalas bien y pasa un poco de incienso por ellas. Antes de irte a dormir, sostén y agradece en voz alta tres cosas que sí fueron económicamente durante el año, aunque creas que sean pequeñas.

Antes de acostarte, déjalas cerca de una ventana bajo la luz de la luna durante toda la noche. Al despertar, tómalas con gratitud y guárdalas en tu cartera.

Tanto el laurel como la canela son ingredientes que han sido utilizados desde la antigüedad como símbolos de prosperidad y éxito. Pexles

Ritual del espejo

Frente a un espejo vas a encender una vela blanca. Es importante que en este ritual te veas directamente a los ojos mientras repites afirmaciones que te ayuden a reprogramar tu concepción de la prosperidad: “Merezco recibir”, “Confío en mí”, “La prosperidad llega a mí con facilidad”, “Yo tengo la capacidad de crear estabilidad”, “El dinero siempre me encuentra”.

Este ritual te ayudará a mejorar la relación contigo misma y la forma en la que recibes las cosas en tu vida.

Ritual de apertura al 2026

Sabemos que después de la noche del 31 todo mundo amanece desvelado y con ganas de permanecer en pijama el día entero. Sin embargo, es muy importante recibir el año de una forma especial. Para este día deberás elegir un objeto para estrenar: puede ser una prenda, una joya, unos zapatos, vamos, hasta un lápiz; lo importante es que sea completamente nuevo. Antes de usarlo o ponértelo, vas a tomarlo con ambas manos y dedicarle una intención. Por ejemplo: “Estos zapatos me guían siempre al camino de la prosperidad”, en caso de que estrenes calzado.

Este objeto funcionará como tu ancla energética, la cual te recordará a lo largo del año que el 2026 lo comenzaste con abundancia.

Estos rituales fáciles para iniciar y cerrar el año no te encontraron por casualidad, fueron pensados con la intención de que todo lo bueno te encuentre el 2026. Recuerda que la magia del universo habita en una misma; cambia tu energía y verás cómo todo se acomoda a tu favor.