Año Nuevo Chino 2026: colores que NO debes usar de acuerdo a tu signo chino si quieres atraer la fortuna

Este 17 de febrero comienza el tan esperado Año Nuevo Chino 2026, la oportunidad para muchos de dar un correcto inicio de ciclo con el objetivo de mejorar el rumbo y sentido de sus vidas. Por esta razón, muchas personas nos dedicamos a buscar rituales y prácticas que nos ayuden a conectar con nuestra más alta energía y así poder lograr darle la bienvenida a la abundancia, el amor y la suerte.

Por esta razón, además de haber realizado para este momento una limpieza extrema en tu hogar (que no solo incluya limpieza física, sino también energética), es momento de prepararnos personalmente para recibir este año tan importante.

Durante el Año del Caballo de Fuego, la energía nos estará impulsando a tomar decisiones que nos lleven a alcanzar nuestros sueños más profundos; sin embargo, para lograrlo, será importante que recibamos el año con una energía coherente. Por esta razón es vital que conozcas los colores que no debes usar de acuerdo a tu signo del zodiaco chino si lo que quieres es atraer la fortuna en este nuevo ciclo.

Mono, gallo y dragón

Estos son signos que por naturaleza emiten una gran presencia y magnetismo; por esta razón es que se recomienda que las personas nacidas bajo estos años apuesten por una combinación monocromática discreta, lejos de los colores saturados, pues esto puede alterar su frecuencia Y evitar que logren conectar con la energía de la prosperidad y la fortuna.

En este ciclo no solamente deberán apostar por el uso de colores elegantes y coordinados, sino también por aquellos que representen calma y serenidad.

El dragón, el mono y el gallo deben evitar colores saturados Getty

Rata, búfalo y cerdo

Para las personas nacidas bajo los signos de la rata, el búfalo (buey) y el cerdo, este año deberán conectar con una energía estable, especialmente por el contexto en el que se desarrolla el año del caballo de fuego, pues este signo con su elemento se caracteriza por el dinamismo y la pasión.

Para estos animales del zodiaco chino, la recomendación es apostar por colores que se mantengan lejos de los tonos rojos o naranjas, pues pueden alterar su frecuencia vibratoria y resultar sumamente abrumadores. Pueden apostar por tonos tierra, beige o incluso paletas ahumadas para generar armonía en su persona.

La rata, el buey y el cerdo deben evitar colores rojos. Getty

Tigre, caballo y perro

Por nacimiento, estos signos están asociados a la energía activa, de expansión y decisión; es por esta razón que se recomienda que se alejen de los tonos excesivamente fríos, principalmente los azules muy profundos o las gamas de grises, pues podrían generar una sensación de rigidez que se contrapone con su naturaleza y energía vibrante.

El caballo, el tigre y el perro deberán evitar los colores fríos. Getty

Conejo, serpiente y cabra

Las personas nacidas bajo estos signos del horóscopo chino suelen estar vinculadas a una personalidad sensible, intuitiva y emocional, por lo que este año es importante que lo reciban lejos de los tonos extremadamente oscuros como los negros, los marrones profundos o los verdes apagados, pues podrían atraer pesadez a su inicio de año, afectando directamente la energía con la que lo reciben.

Según el feng shui, estos signos deberán buscar proyectar luz a través de su atuendo mediante tonos pastel y texturas ligeras.

El conejo, la serpiente y la cabra deben evitar los colores oscuros. Dove Lee/Getty Images

Si tu meta este Año Nuevo Chino 2026 es iniciar un ciclo en armonía y energía positiva, después de haber limpiado y puesto en práctica algunos rituales, evita a toda costa estos colores que no debes usar de acuerdo a tu signo chino si quieres atraer la fortuna. Este Año del Caballo de Fuego es tuyo y la recomendación para que sea próspero es hacer caso a esta guía energética. ¡Feliz nuevo ciclo!