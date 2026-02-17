Del bob al midi: 5 corte de pelo que las mujeres elegantes llevarán en primavera 2026

La primavera se encuentra a unos días de distancia y el mundo de la belleza ya está listo para darle la bienvenida, apostando por recibir los días de calor con todo el estilo del mundo. Si estabas buscando propuestas que te ayuden no solo a sobrevivir a las altas temperaturas, sino también a rejuvenecer tu imagen, llegaste al lugar correcto, pues reunimos los estilos que van desde el corte bob al midi, que no solamente serán tendencia, sino que se convertirán en grandes aliados para ayudarnos a proyectar una imagen refinada, femenina y jovial.

Si estabas buscando propuestas para recibir esta nueva estación con un cambio de imagen favorecedor, conoce los cinco cortes de pelo que las mujeres elegantes llevarán en primavera 2026.

Corte bob francés

Este es uno de los estilos que más se estarán solicitando en los salones de belleza gracias a su capacidad de transformar cualquier look. El bob francés se caracteriza por contar con una longitud que llega debajo de la mandíbula, apostando por unas puntas suaves con textura natural, sumándose a la tendencia del desenfado y dejando en el pasado los cortes pulidos y rectos.

Gracias a su estructura, es uno de los cortes de pelo más favorecedores y versátiles que ayudan a enmarcar el rostro sin endurecerlo.

Corte bob italiano

Si el corte bob francés es sinónimo de elegancia relajada, el bob italiano es el corte que deseas cuando buscas proyectar una imagen sofisticada, refinada y con un toque de sensualidad. Una de sus grandes características es que apuesta por un volumen controlado que se acompaña con puntas redondas y caída que alcanza la altura de los hombros. Si tu intención, además de proyectar una imagen fresca y elegante, es lograr una melena con apariencia más densa, este corte es para ti.

Corte midi

Los cortes midi regresan como una de las propuestas más versátiles y favorecedoras para llevar esta primavera. Aunque por muchos años este corte se caracterizó por contar con una estructura pulida y recta, este año se suma a la estética del effortless incorporando la textura en sus puntas. Esto no solo le brinda a la melena mucho movimiento, sino que también hace que esta logre resaltar con su textura natural, sin importar si es lisa o ondulada.

Corte midi en capas

Las capas no solo no sirven para aportar movimiento y volumen a la melena, sino que también son ideales para cuando buscamos proyectar una imagen refinada que nos ayude a rejuvenecer nuestras facciones.

Y es que la estructura de este corte, que normalmente apuesta por lucirse con un flequillo tipo cortina, es perfecta para enmarcar nuestro rostro, iluminarlo Y hacer que se vea más definido y al mismo tiempo armónico.

Corte bob nape

Este estilo destaca por dejar la zona de la nuca despejada, siendo así uno de los cortes de pelo más audaces y atrevidos de esta temporada de primavera, pero uno de los favoritos para sobrevivir al calor. Su longitud no solo resulta un aliado refrescante, sino que también es perfecta para ayudarnos a estilizar el cuello, la clavícula y, por ende, ayudarnos a proyectar una postura más erguida.

El bob nape funciona a la perfección en melenas lisas, aunque también puede adaptarse a un pelo con textura ligeramente ondulada.

Despídete de los días de calor sin estilo y dale la bienvenida a una imagen que no solo resulte sumamente favorecedora, sino que también te aporte frescura y una apariencia impecable con estos cinco cortes de pelo que las mujeres elegantes llevarán en primavera 2026. ¿Qué estilo elegirás, bob o midi?