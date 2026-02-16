La primavera está a unas semanas de distancia y, con la nueva estación por entrar, las ganas de cambiar nuestra imagen comienzan a despertar. Aunque este año los expertos en color apuestan por hacer de la naturalidad y los tonos oscuros, el rojizo hace un retorno triunfal para posicionarse como una de las opciones vibrantes más favorecedoras.

No lo piense más y realices ese cambio radical que tanto está buscando, apostando por alguno de los 8 tonos cobrizos que dominarán la primavera 2026 y favorecen a cualquier edad. ¿Te atreves a hacer un cambio?

Cobrizo miel

Este tono es ideal para aquellas que buscan un cobre con reflejos dorados que no solo favorezca, sino que aporte luminosidad al pelo. Gracias a su subtono, este color se convierte en una alternativa perfecta para quienes buscan un cambio sutil.

Cobre dorado

El cobrizo con reflejos de oro tiene una pigmentación más rojiza, pero combinada con destellos brillantes. Esta combinación cálida lo convierte en la opción ideal para aquellas mujeres que buscan un acabado con movimiento.

Cobrizo caramelo

Este tono no solo es profundo, también es un tono cremoso que puede acompañar a melenas con bases castañas claras. Gracias a esta característica es que se convierte en una gran alternativa para apostar por un pelo claro natural.

Cobre rosado

Este color mezcla matices cálidos con un ligero toque frío, con el que logra un contraste interesante que aporta a la melena un acabado elegante y sumamente favorecedor.

El cobre rosado es ideal para aportar luz sobre el rostro, así como para ayudar a favorecer melenas a cualquier edad, siendo un gran aliado para cubrir canas.

Cobre intenso

Si lo tuyo son los cambios arriesgados y los rojizos intensos son el cambio que estabas buscando, apuesta por este tinte cobre. Gracias a su composición es que este se convierte en uno de los tonos más favorecedores de la temporada, pues logra generar sobre la piel un acabado tostado.

Cobre avellana

Este es de los cobrizos más naturales y discretos que vas a encontrar; sus reflejos apuestan por mantener un acabado elegante, así como sofisticado. No solo es un tono versátil, sino también una gran alternativa para aquellas que están buscando un tinte que sea de bajo mantenimiento.

Cobrizo terracota

Llamativo, encendido y vibrante, el terracota es uno de los colores más favorecedores para aquellas que desean apostar por un cambio favorecedor, atrevido y llamativo. Esta primavera, este color resplandecerá en melenas largas y onduladas, convirtiéndose en un gran aliado para rejuvenecer la melena.

Cobrizo suave

Este color será el mejor amigo de aquellas que están buscando una opción en tendencia, pero con toques de naturalidad. El cobrizo suave apuesta por lograr un efecto luminoso en la melena, pero sin generar contrastes o acabados artificiales, por lo que es una gran alternativa para aquellas que desean apostar por algo sutil.

Estos son los 8 tonos cobrizos que dominarán la primavera 2026 y favorecen a cualquier edad. Ahora que ya los conoces, ¿qué esperas para ir por tu cambio de look al salón?