Robert Duvall: Así lucía el actor cuando interpretó a Tom Hagen en El Padrino

Robert Duvall ha dejado este mundo como uno de los actores más respetados en Hollywood. Este lunes se ha anunciado el sensible fallecimiento del icónico actor a los 95 años en su casa en Middleburg, Virginia, y nosotras decidimos recordar su impecable trayectoria con un recorrido por uno de los papeles más emblemáticos de su carrera. Así lucía el actor cuando interpretó a Tom Hagen en la magistral obra de “El Padrino”.

¿Quién era Tom Hagen, el “asesor” de la familia Corleone?

En 1972, el afamado director Francis Ford Coppola creó una de las cintas más emblemáticas del mundo del cine, “El Padrino”. En este filme, así como en su secuela, Robert Duvall dio vida a Tom Hagen, un personaje que, pese a no ser miembro por línea sanguínea de la familia Corleone, ocupaba un lugar importante como consigliere o consejero de confianza, abogado y amigo cercano de Don Vito Corleone, a quien daría vida Marlon Brando.

El personaje se ganó el corazón de muchos por ser la representación de la lealtad, la racionalidad y el equilibrio en un entorno en el que la traición y la venganza eran el “pan de cada día”.

Por supuesto que esta interpretación le valió a Duvall una nominación al Oscar como Mejor Actor de Reparto.

Así lucía Robert Duvall en “El Padrino”

Tom Hagen de Robert Duvall se caracterizaba por su estilo sobrio y profesional como abogado de la familia Corleone. Robert destacaba por el uso de sus icónicos trajes clásicos que enfatizaban la seriedad y el compromiso de su profesión.

Marlon Brando y Robert Duvall en ‘The Godfather,’ dirigida por Francis Ford Coppola. Paramount Pictures/Getty Images

Calmado, atento y vigilante, Hagen siempre destacaba por contar con una presencia tranquilizadora frente a los personajes más peligrosos de la trama.

Con 41 años, Robert le regaló al mundo una de las interpretaciones más importantes de su carrera, destacando la personalidad de este abogado irlandés frente a las tradiciones, costumbres y experiencias italoamericanas, convirtiéndolo en uno de los pilares de la saga.

Robert Duvall y su trayectoria artística

La carrera del actor no solo fue amplia, sino que también diversa. Duvall tuvo sus comienzos en el teatro, siendo Gateway Playhouse el grupo en donde el actor hizo su debut en 1952 interpretando al Piloto en “Laughter In The Stars”, una adaptación de la compañía de la obra literaria “El principito”.

Luego de cumplir con el servicio militar, el actor regresaría a Gateway para posteriormente participar en otras compañías para llegar a la televisión en 1959. A partir de entonces, aunque sus principales papeles eran como actor invitado, cimentaron su experiencia para dar el gran salto al cine en 1962, dándole vida a Boo Radley en la famosa cinta “Matar a un ruiseñor”. Así fue como su trayectoria se forjó hasta lograr papeles icónicos en “El Padrino”, interpretación que le regaló diversas nominaciones al BAFTA y el Globo de Oro, así como la descripción como “uno de los cuatro o cinco mejores actores de todo el mundo”, según Coppola.

Hoy Robert Duvall nos ha dejado atrás, y aunque siempre lo recordaremos cómo lucía el actor cuando interpretó a Tom Hagen en “El Padrino”, su carrera lo hace pasar a la historia como uno de los actores más importantes de la historia.