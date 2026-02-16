La reina Letizia lleva el tinte castaño que todas queremos usar en primavera 2026

La primavera aún está a unos días de distancia, pero el calor tan característico de la temporada ya comienza a hacerse presente. Por esta razón, una de las monarcas más fashion de la realeza ha decidido apostar por uno de los colores que más favorecen de la primavera: el tinte castaño.

Si estabas pensando en hacerte un cambio de look, la recomendación es clara: apostar por el color de pelo de la reina Letizia, pues es el color que todas queremos usar en primavera 2026.

Castaño cenizo oscuro: el tinte de pelo más elegante para lucir como de la realeza

Aunque Letizia ha sido fiel al tinte castaño por muchos años, a lo largo del tiempo la hemos visto probando variaciones de este color. Recientemente, la monarca ha incluso combinado el tono con otras técnicas, como las mechas silver; para acompañar este estilo, la reina ha decidido apostar por una base castaña ceniza oscura.

El atractivo principal de este color está en su neutralidad, así como en su versatilidad. A diferencia de otros tintes castaños, el cenizo apuesta por incluir reflejos fríos con toques ahumados que aportan una apariencia natural a la melena.

Gracias a estas características, resulta en un tinte sumamente favorecedor, pues es perfecto para suavizar las facciones al mismo tiempo que genera sobre el pelo una apariencia saludable y densa.

¿Por qué los castaños serán tenencia en primavera?

Recordemos que este año lo natural estará en auge en el mundo de la belleza; por esta razón, cortes de pelo así como tintes apostarán por apariencias y acabados naturales en contraposición con otros años donde las tendencias, principalmente en coloraciones, apostaban por cambios arriesgados, principalmente rubios extremos.

El castaño no solo es un color versátil, es también la base ideal para probar otras técnicas de coloración. También es un tinte de pelo ideal para rejuvenecer las facciones, así como para aportar una apariencia más saludable al pelo y ayudarlo a regresar a su estado más óptimo, especialmente luego de haberlo sometido a procesos de coloración agresivos.

Tonos de castaño que estarán dominando primavera 2026

A pesar de que el cenizo oscuro profundo de la reina Letizia se perfila como uno de los tonos que serán más solicitados en los salones de belleza, existirán también otras opciones igual de favorecedoras.

Tinte chocolate

Este color es ideal para aquellas que están buscando un color que aporte profundidad sin correr el riesgo de endurecer las facciones ni llegar al extremo del tinte negro. El chocolate es un tono que aporta una apariencia de suavidad a la melena, así como de brillo.

Castaño avellana

La avellana es el tono de tinte perfecto para quienes están buscando una alternativa más clara, pero sin llegar a los rubios. Gracias a su sutilidad, es un gran aliado para suavizar el rostro y aportar luz a las facciones.

Castaño mocha

Este tinte de pelo tiene un matiz neutro que le permite adaptarse a la perfección a otras coloraciones como mechas. Es un color más arriesgado para aquellas personas que están buscando un castaño más vibrante y visible.

Este tinte castaño de la reina Letizia no solo es el color que todas queremos usar en primavera 2026, sino un gran aliado para rejuvenecer nuestra imagen y apostar por un cambio de imagen fresco y favorecedor.