Cuál es el gloss favorito de Letizia Ortiz para lucir unos labios hidratados

Letizia Ortiz es, sin duda, una de las máximas referentes en cuanto a moda y estilo se refiere, mientras que su make up también ha logrado destacar en varios de sus looks, sobre todo sus labios, ya que siempre lucen bien hidratados y brillosos. ¿Pero qué tipo de labial o gloss usa la reina consorte de España? Hoy descubriremos todos los detalles.

Por si no lo sabías, el maquillaje de las mujeres de la realeza, de manera general, suele ser bastante natural, ya que la regla no escrita para estas royals indica que deben lucir con colores muy sobrios o que no llamen demasiado la atención, de ahí que la esposa de Felipe VI elija un gloss con un color suave y con brillo.

El gloss favorito de la reina Letizia para lucir labios bien hidratados

Si hay algo que nos hemos fijado que predomina en el beauty look de la reina consorte de España es que ella suele usar un pintalabios que tenga un efecto gloss y brilloso, con lo cual consigue obtener ese toque natural en sus labios, como si apenas estuviesen con un poco de color.

Letizia Ortiz usa el labial Addict Lip Maximizer de Dior Getty Images

Sin embargo, esto se debe al brillo labial que la madre de Leonor ha optado por usar en los últimos años, dejando de lado los tonos mate e intensos para dar paso a tonalidades más nude, en color tierra o tenues, y con un poco de brilllo, para así obtener un look mucho más fresco y natural.

Asimismo, Letizia logra conseguir este acabado gracias al labial Addict Lip Maximizer de Dior, en el tono 018 Intense Spice, y se ha convertido en uno de los preferidos de muchas mujeres, no solo porque es un nude subido de color que combinado con el tono natural del labio luce increíble, sino que también le aporta mucha jugosidad y hace que los labios se vean hidratados por su efecto gloss.

De hecho, en una ocasión fotógrafos lograron captar cómo la royal española se retocaba los labios con un brillo labial y, con un poco de investigación, así como información por parte de la misma marca, se deduce que se trataba del pintalabios de la firma francesa de moda, según el sitio Glamour.

Por último, esto desmiente por completo que los gloss son solo para las mujeres más jóvenes, sino que también deja en claro que se ve igual de increíble en mujeres maduras de 40, 50 años o más, como la reina Letizia.