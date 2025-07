Lip oils: los mejores bálsamos con color para lograr labios jugosos, hidratados y con mucho glow este verano 2025

Este 2025, entre olas de calor, antojos de postre y lip looks con actitud, hay una tendencia que llegó directo a robarnos un suspiro: labios con textura irresistible, hidratados, jugosos y con ese toque de color que no necesita presentación (pero sí un buen close up).

Lo de hoy no es solo el glow, es el melt appeal: fórmulas que se deslizan como mantequilla sobre la piel, tonos que parecen sacados de una heladería bonita en la Roma, y aromas que dan ganas de tomarte una selfie con flash solo para presumirlos.

1. Glow Reviver Melting Lip Balm de e.l.f. Cosmetics

¡El bálsamo más viral del verano!

Si estás en TikTok, seguro ya lo viste. Y si no, es momento de conocerlo. Los Glow Reviver Melting Lip Balms de e.l.f. Cosmetics son una mezcla perfecta entre cuidado de labios y maquillaje con brillo, en una fórmula que se siente lujosa pero es accesible.

Este bálsamo tiene una textura cremosa que se derrite al contacto con los labios, dejando una sensación humectante y aterciopelada. Cada tono viene con su propio aroma —como Strawberry Shortcake, Java Chip o Yummy Gummy— que convierte su aplicación en un momento tipo ASMR.

¿Lo mejor? Está enriquecido con ingredientes como ácido hialurónico, escualano y colágeno vegetal, que no solo embellecen sino que hidratan profundamente los labios. Además, su diseño en barra lo hace muy fácil de aplicar, sin necesidad de espejo.

Beneficios:

Aporta color suave y modulable.



Fórmula nutritiva con ingredientes de skincare.

No es pegajoso y deja un acabado natural-glowy.

Ideal para combinar con delineador y lograr un lip combo trendy.



Tip de aplicación: Para labios aún más jugosos, delinea primero con un lápiz nude o marrón claro y después aplica el Glow Reviver al centro. Si quieres más color, da una segunda capa. Es perfecto para usar como toque final sobre tinta labial.

2. Dior Addict Lip Glow Oil

¡Tratamiento y color inteligente en un solo paso!

Si hay un producto que representa lo que es un verdadero “must” de maquillaje de lujo, es el Lip Glow Oil de Dior. No solo es bonito por fuera, también tiene una fórmula que ha revolucionado la forma en la que pensamos el cuidado de labios. Este producto mezcla lo mejor del skincare y el color con su famosa tecnología Color Reviver, que reacciona con el pH natural de tus labios para crear un tono personalizado, único para ti.

¿Qué significa esto? Que no importa si eliges el tono 001 Pink o el Cherry, el acabado se adaptará a ti, dándote un color natural, saludable y con ese brillo que parece salido de una editorial.

Pero además del efecto visual, realmente cuida la piel: su fórmula incluye aceite de cereza, conocido por ser rico en antioxidantes y ácidos grasos, que hidratan, nutren y protegen la barrera de los labios. Lo puedes usar como gloss, como tratamiento nocturno, o incluso como paso final de un look más elaborado.

Beneficios:

Acabado brillante pero natural, no se siente pegajoso.

Labios más suaves al instante y con uso continuo.

Aporta volumen sin necesidad de usar ingredientes irritantes.

Su tono se adapta en cada persona.

Tip: Aplica una capa por la mañana como parte de tu rutina skincare + makeup. Si lo usas en la noche como mascarilla labial, despiertas con labios suaves y listos para el día siguiente. ¡Un lujo que también funciona!

3. Yves Saint Laurent Candy Glaze Lip Gloss Stick

¡Brillo lujoso, color intenso y labios suaves todo el día!

El Candy Glaze Lip Gloss Stick de Yves Saint Laurent es el equilibrio perfecto entre color fuerte y tratamiento labial. Aunque no es un lip oil clásico, su fórmula emoliente y brillante hidrata como un bálsamo, brilla como un gloss y se aplica como un lipstick. Y sí, su empaque también es una joya para presumir.

Este gloss en barra está pensado para las que aman los labios con presencia: tonos intensos, vibrantes, pero con un acabado jugoso que los hace lucir más llenos y con textura suave. La fórmula incluye ácido hialurónico, que retiene la humedad, y vitamina E, que protege contra factores externos como el sol y la contaminación.

También lleva aceites botánicos que nutren profundamente, haciendo que tus labios se vean y se sientan mejor con cada aplicación.

Beneficios:

Colores vivos, brillantes y favorecedores para cualquier tono de piel.

Textura cremosa que no se siente pesada.

Hidrata profundamente, ideal para labios resecos.

Se mantiene cómodo incluso con el calor.

Tip: Es perfecto para sustituir el labial tradicional. Si quieres más duración, combínalo con delineador. También puedes aplicar una capa ligera en el centro de los labios para crear un efecto de volumen natural.

4. Clarins Lip Comfort Oil

¡Ingredientes naturales, textura ligera y confort duradero!

Este aceite de labios de Clarins se ha ganado un lugar en muchos tocadores por una razón: es uno de los más cómodos de usar y con ingredientes naturales que realmente nutren los labios. Su textura es ligera, no se escurre, y deja un brillo saludable sin ser exagerado. Además, no se siente como un gloss tradicional, sino como un tratamiento con beneficios visibles desde la primera aplicación.

Su fórmula contiene un 98% de ingredientes de origen natural, como el aceite de jojoba, rosa mosqueta y avellana, todos conocidos por sus propiedades reparadoras, regenerativas y calmantes. Estos aceites ayudan a restaurar los labios agrietados, al mismo tiempo que los protegen del clima extremo (ideal si estás entre playa, aire acondicionado o ciudad calurosa).

Otra ventaja es su variedad de tonos, que van desde lo transparente hasta colores más intensos como berry, coral y rojo cereza. Es un aceite versátil que puedes usar solo o encima de tu labial favorito.

Beneficios:

Fórmula botánica con efecto calmante y regenerador.

Textura ligera, ideal para reaplicar durante el día.

Brillo suave, elegante y sin sensación pegajosa.

Ayuda a mejorar la salud de los labios con uso constante.

Tip: Aplícalo antes de dormir para aprovechar sus propiedades como tratamiento nocturno. También es excelente para aplicar encima de un lipstick mate y transformar completamente el acabado.

5. MAC Squirt Plumping Gloss Stick

¡El efecto jugoso + volumen sin ardor que todas queremos!

Si quieres labios con efecto voluminoso pero odias ese cosquilleo fuerte que tienen algunos productos plump, el Squirt Plumping Gloss Stick de MAC es para ti. Este producto tiene una textura cremosa y casi adictiva, que se derrite al contacto con la piel y deja un brillo con efecto wet look ultra moderno.

Aunque no es un lip oil en el sentido clásico, su fórmula incluye ingredientes clave como ácido hialurónico, manteca de karité y aceites que no solo aportan volumen sino que también hidratan y suavizan profundamente los labios. Los tonos son translúcidos y jugosos: desde amarillos neón hasta marrones caramelo y rosados frambuesa. Una opción divertida, diferente y perfecta para quienes quieren destacar con estilo.

Beneficios:

Efecto volumen inmediato sin sensación irritante.

Hidratación real, ideal para labios secos o apagados.

Tonos jugosos y originales, perfectos para el verano.

Acabado glossy tipo espejo.

Tip: Usa los tonos más claros como topper y los más oscuros solos para lograr un efecto de labios de fruta fresca. Puedes aplicar un poco al centro para lograr ese efecto ombré y dar dimensión.

¿Cuál de todos te animas a probar?