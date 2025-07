¡Adiós al bob! 7 cortes de pelo clásicos que no pasan de moda

No me malinterpretes, yo amo el corte bob; lo he tenido recto, asimétrico, con fleco, sin fleco, en su versión mini y también maxi. Pero llega un momento en el que una necesita algo distinto, algo con movimiento que refleje más personalidad. Es ahí donde entran estos cortes clásicos, de los que no piden permiso para volver porque nunca se han ido.

Si estás buscando inspiración para un nuevo look este 2025, pero no quieres caer en lo que todo el mundo trae, aquí te van 7 cortes de pelo atemporales que siguen siendo bellísimos.

1. Corte con capas largas que fluyen

Las capas largas son como ese vestido que siempre te queda bien porque se mueven contigo, le dan vida al pelo y hacen que tu melena se vea más ligera y natural. Si tienes pelo grueso o largo, este corte es un abrazo porque evita que se esponje.

Corte de pelo en capas Getty images

2. Pelo shag

Hay algo muy liberador en no querer verte perfecta y el shag lo entiende, por eso lo amamos. Tiene historia (años 70 vibes), con esa actitud que le va increíble a quienes buscan un look sin estructura, pero con mucha personalidad.

3. El pixie poderoso

Nada dice “me siento segura” como un buen corte pixie y, aunque no es para todas, las que lo llevan se sienten frescas, además de empoderadas.

El corte pixie es un estilo de cabello ideal para las mujeres +50 @taylor_hill

4. Melena recta con raya al centro

Minimalista y sofisticado, este corte a la altura de los hombros o más largo tiene algo muy chic. Es perfecto si quieres un cambio sin arriesgar demasiado porque se ve limpio, pulido; además, queda brutal con el pelo liso o alisado con plancha.

Natalie Portman James Devaney/GC Images

5. Fleco cortina + largo midi

¿Sabes ese look que parece sin esfuerzo, pero está perfectamente pensado? Así se siente el fleco cortina con melena midiporque te da ese aire de chica parisina que simplemente “despertó así”. ¡Es romántico, favorece la mirada y estiliza sin complicaciones!

Getty images

6. Corte en V para melena XL

Las que llevamos el pelo largo sabemos que el corte en V nunca falla, da forma, movimiento y evita que el pelo se vea plano. Además, desde atrás se ve precioso, especialmente si lo llevas con ondas suaves; es pura feminidad.

7. Long bob ondulado

Ok, dije adiós al bob, pero esta versión más relajada y desestructurada merece su lugar. El long bob con ondas es esa opción cómoda y con onda que queda bien en casi todas.

El long bob es ideal para equilibrar el volumen del pelo Instagram. @gigihadid

Este año, elige el corte de pelo que mejor te represente, siempre y cuando reflejes esa nueva personalidad que quieres que todos sepan. ¡Que este 2025 el bob no sea la única opción para un cambio de look!