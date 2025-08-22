Jake Bongiovi: ¿a qué se dedica el esposo de Millie Bobby Brown?

En los últimos años, Jake Bongiovi ha ganado fama y popularidad, principalmente por su matrimonio con la actriz británica, Millie Bobby Brown, que ha causado cierta polémica por embarcarse en un matrimonio a tan corta edad, pues ella tiene 21 y él 23.

El esposo de Millie también es famoso por ser uno de los cuatro hijos del cantante de rock, Jon Bon Jovi; sin embargo, muchos se preguntan a qué se dedica, si tiene alguna carrera o en qué trabaja, sobre todo ahora que acaba de convertirse en padre junto a la actriz de Stranger Things.

¿Quién es Jake Bongiovi?

Jacob Hurley Bongiovi, mejor conocido como Jake Bongiovi, nació el 7 de mayo de 2002 en Nueva Jersey, y es el tercero de los cuatro hijos de Bon Jovi y su esposa Dorothea Hurley, y aunque desde muy chico se mantuvo en un entorno artístico y musical, nunca ha sentido la inquietud de dedicarse a la música como su famoso padre.

Sin embargo, sí ha buscado hacerse de un nombre propio en la industria del entretenimiento, pues aunque estudió en la Universidad de Syracuse en Nueva York, decidió comenzar una carrera en el mundo del modelaje y la actuación.

¿A qué se dedica Jake Bongiovi, esposo de Millie Bobby Brown?

En 2022 Jake firmó con IMG Models, una de las agencias más prestigiosas del mundo de la moda, que representa a modelos como Gigi Hadid, Bella Hadid y Cara Delevingne.

Desde entonces, ha participado en varias sesiones editoriales y campañas publicitarias, una de ellas para la firma de Versace. Su imagen también se ha visto en revistas de moda como Man About Town, donde protagonizó un reportaje fotográfico, o la revista de moda FLAUNT.

Películas de Jake Bongiovi

Su carrera cinematográfica también está en ascenso, su debut fue en la película Sweethearts de 2024, donde interpretó a Kellan, un joven con complicaciones amorosas mientras estudia en la universidad.

Ese mismo año protagonizó Rockbottom, donde interpreta a Justin, un repartidor de pizzas que sueña con convertirse en un cantante de rock famoso.

También figura como uno de los productores ejecutivos de Enola Holmes 3, la cinta estelarizada por su esposa.

