La boda de Taylor Swift y Travis Kelce ya tiene fecha y lugar, ¿cuánto le costó a la cantante?

Taylor Swift y Travis Kelce ya han marcado en el calendario de 2026 la fecha de su tan esperada boda, y cada uno de los detalles están lejos de ser causalidad, pues la cantante se ha encargado de que todo tenga un significado especial.

Luego de haber anunciado su compromiso el pasado mes de agosto, Taylor no ha dejado de preparar su boda soñada con Travis, la cantante ha elegido a sus damas de honor, y se presume que tendrá cuatro despedidas de soltera.

Sin embargo, el lugar y la fecha del gran día siguen siendo los temas más comentados y esperados por los fans de ambos.

¿Cuándo y en dónde será la boda de Taylor Swift y Travis Kelce?

De acuerdo con varios medios internacionales como Marca o Europa FM, Taylor y Travis celebrarán su boda el próximo 13 de junio de 2026, cuando el jugador de la NFL termine su temporada deportiva.

Para Taylor, el número 13 tiene un significado muy especial, nació un 13 de diciembre y ha hecho de este número su amuleto de la suerte, pues además de usarlo en su gran día con Travis, ha formado parte de su carrera profesional.

En cuanto al lugar, Taylor y Travis han elegido el Ocean House, uno de los hoteles más exclusivos y espectaculares de Watch Hill en Rhode Island, que cuenta con hermosas vistas panorámicas al océano e instalaciones de lujo, todo lo necesario para un evento de alto perfil como la boda de la famosa pareja.

El gasto inesperado que hizo Taylor Swift para su boda con Travis Kelce

Y aunque ni el hotel ni la pareja ha confirmado dicha información, se dice que Taylor se encontró con algunos inconvenientes, pues esta fecha ya estaba apartada por otra pareja que deseaba casarse en esa misma fecha.

Sin embargo, en lugar de elegir otro día, Taylor se habría ofrecido a pagar la boda y la luna de miel de esta pareja, si le cedían esa fecha para su boda con Travis.

