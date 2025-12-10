5 amuletos poderosos que son perfectos para cerrar el año y comenzar el 2026 con prosperidad y abundancia

A pocos días de despedir el 2025, podemos sentir esa necesidad de cerrar un ciclo, dejar de lado todo lo que nos ha ocurrido a lo largo del año, hacernos una limpia energética y prepararnos con nuevos deseos e intenciones para manifestar un nuevo año lleno de abundancia y prosperidad.

Es así como los amuletos pueden tomar un nuevo protagonismo, pues podemos convertirlos en pequeños aliados que nos ayuden con nuestro propósito de tener un 2026 lleno de nuevas oportunidades.

Amuletos poderosos para cerrar el año y comenzar el 2026 con buena suerte y prosperidad

La energía de estos amuletos te ayuda a conectar de forma más profunda con tus intenciones, potenciando tu capacidad de manifestación y permitiéndote iniciar el próximo año cargada de renovación, claridad y vibraciones positivas.

Cuarzo citrino

Este cuarzo es considerado la piedra del éxito y la abundancia y para muchos, es la “piedra del comerciante”, pues atrae la abundancia y la prosperidad, y en el ámbito profesional puede atraer nuevas oportunidades.

Se suele llevar una piedra pequeña dentro de la cartera o bolsa de mano, o colocarla en tu escritorio para que su energía expansiva siempre te proteja.

Monedas chinas

Las tradicionales monedas chinas, sujetadas con un listón rojo, siguen siendo uno de los amuletos más populares para atraer la prosperidad y el éxito financiero, su forma circular con un cuadrado en el centro, representa la unión del cielo y la tierra, que crea un flujo constante de energía positiva.

Colocarlas en la puerta principal o en tu agenda de 2026, puede atraer la llegada de dinero inesperado o estabilidad financiera.

Monedas chinas de la suerte Elena Popova/Getty Images

Ojo turco

Este es el amuleto ideal para deshacerte de la envidia y esa energía densa que bloquea tus caminos. Llevarlo en forma de joyería, es la forma ideal de protegerte de las envidias y los malos deseos de otras personas, para que nunca dejes de brillar.

Laurel

Las hojas de laurel han sido utilizadas durante siglos como símbolo de buena suerte y protección. Un ritual sencillo y poderoso consiste en escribir tu deseo en una hoja durante el primer día del año y guardarla en tu cartera para hacer que se cumpla.

Herradura

La herradura sigue siendo uno de los amuletos favoritos para cerrar ciclos con agradecimiento y comenzar un nuevo año lleno de armonía, protección familiar y nuevas oportunidades. Solo debes colocarla con las puntas hacia arriba en la puerta de tu hogar.

La herradura de la suerte diephosi/Getty Images

Estos cinco amuletos no solo simbolizan protección y buena fortuna, sino que representan una invitación a conectar con tus propios deseos y visualizar el camino que quieres construir en 2026.

