El rey Carlos es captado cantando villancicos en un evento diferente al de Kate Middleton, así fue el emotivo momento

El monarca británico participó en un solemne servicio de Adviento en la Abadía de Westminster, donde cantó villancicos y reflexionó sobre la paz y la esperanza.

Diciembre 10, 2025 • 
Lily Carmona
El rey Carlos asiste al evento de Adviento en la Abadía de Westminster.

Getty Images

En plena cuenta regresiva para la Navidad, el rey Carlos III protagonizó un momento íntimo y significativo al ser captado cantando villancicos durante un servicio especial de Adviento celebrado en la Abadía de Westminster. Aunque el evento tuvo lugar en el mismo recinto que el ya tradicional concierto “Together At Christmas”, impulsado por Kate Middleton, esta ceremonia fue completamente distinta y estuvo centrada en la reflexión espiritual y el diálogo interreligioso. La imagen del monarca entonando cantos navideños conmovió a los asistentes y reforzó su cercanía con las comunidades religiosas del Reino Unido y Oriente Medio.

Un servicio de Adviento marcado por la fe y la unión

El rey Carlos se unió a los clérigos cristianos de alto rango en un servicio anual de Adviento que reunió a representantes de distintas iglesias y religiones. Celebrando en uno de los escenarios emblemáticos de Londres, el acto estuvo dedicado a resaltar valores como la luz, la esperanza y, especialmente, la paz, pilares fundamentales de la temporada. Durante la ceremonia, el monarca participó activamente en los cantos y encendió una vela, un gesto simbólico que representó la preparación espiritual previa a la Navidad.

El mensaje del rey Carlos y su vínculo con las comunidades religiosas

Como cabeza de la Iglesia de Inglaterra y cristiano anglicano comprometido, Carlos ofreció un mensaje cargado de significado, en el que destacó la importancia de este periodo como un tiempo de reflexión, anhelo y preparación para el nacimiento de Cristo.
En sus palabras, expresó la alegría de reunirse con líderes religiosos del Reino Unido y Oriente Medio, así como con representantes de organizaciones benéficas y miembros de comunidades que trabajan incansablemente por el bienestar colectivo. Este enfoque refuerza una tradición que el rey ha mantenido desde antes de su ascenso al trono, cuando, como príncipe de Gales, solía visitar comunidades cristianas diversas durante el mes de diciembre.

King Charles III Attends Advent Service At Westminster Abbey

El rey Carlos III durante el servicio de Adviento en la Abadía de Westminster.

Chris Jackson/Getty Images

La ausencia del monarca en el concierto navideño de Kate Middleton

El servicio de Adviento tuvo lugar pocos días después de que el rey Carlos y la reina Camila no asistieran, por tercer año consecutivo, al concierto “Together At Christmas”, organizado por la princesa de Gales. Aunque la ausencia del monarca ha generado especulación, diversas fuentes señalan que su decisión responde al deseo de no eclipsar un evento que se ha convertido en un proyecto muy personal y significativo para Kate Middleton.
El concierto, que este año reunió a más de 1,600 asistentes, contó con la presencia del príncipe William y de sus hijos, así como de destacadas figuras del cine y la televisión.

Lejos de tratar de una ausencia significativa, la participación del rey Carlos en el servicio de Adviento demuestra que el monarca vive la Navidad desde múltiples frentes: uno íntimo y espiritual, y otro más institucional y familiar. Su imagen entonando villancicos no solo conmovió a los presentes, sino que también subrayó su compromiso con la fe, la inclusión y la comunidad, valores que han marcado su trayectoria dentro y fuera de la Corona.

