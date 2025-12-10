¿Qué corte de pelo favorece a los 50? 5 recomendaciones por expertos para rejuvenecer y disimular arrugas

Elegir el corte de pelo adecuado después de los 50 puede marcar la diferencia en la forma en que se perciben nuestros rasgos. Más allá de seguir tendencias, los expertos en estilismo coinciden en que un buen corte debe aportar movimiento, suavizar líneas de expresión y equilibrar las facciones sin endurecerlas.

La clave está en optar por estilos que enmarquen el rostro, aporten volumen estratégico y eviten líneas demasiado rígidas. Celebridades como Kate Hudson, quien recientemente deslumbró con un clavicut durante la promoción de su nueva película “Song Sung Blue”, confirman que un corte bien elegido puede ser el mejor aliado para rejuvenecer de manera natural.

Corte clavicut

El clavicut, cuyo largo roza la clavícula, se ha convertido en uno de los cortes más favorecedores a cualquier edad, pero especialmente después de los 50. Este estilo que Kate Hudson ha llevado recientemente con un acabado pulido y moderno, alarga visualmente el cuello y suaviza la línea del mentón. Los expertos recomiendan llevarlo ligeramente degrafilado o con puntas suaves para evitar un efecto rígido.

Funciona perfectamente en melenas de textura lisa, así como en aquellos estilizados con ondas ligeras, aportando frescura y elegancia.

Butterfly cut

El butterfly cut es uno de los cortes más recomendados para disimular arrugas y aportar un efecto lifting visual inmediato. Se caracteriza por capas largas y cortas que crean volumen en la parte superior y movimiento alrededor del rostro. Este juego de capas ayuda a suavizar pómulos y líneas de expresión, además de dar la ilusión de una melena más abundante. Es ideal para quienes desean conservar el largo sin sacrificar la elegancia.

Corte bob con capas

El bob sigue siendo un favorito entre estilistas, siempre que se adapte a las necesidades del rostro maduro. La clave está en optar por un bob con capas suaves, que no quede demasiado recto ni geométrico. Este corte enmarca el rostro, aporta estructura sin endurecer las facciones y ayuda a disimular líneas en la zona del cuello y la mandíbula. Puede llevarse a la altura de la mandíbula o ligeramente más largo, según la forma del rostro.

Corte medio con capas largas

Para quienes no quieren renunciar al largo, una melena media con capas largas es una excelente opción. Este corte aporta movimiento y evita que el pelo se vea pesado o envejecido. Los expertos sugieren añadir un flequillo cortina lateral, ya que ayuda a disimular arrugas en la frente y suaviza la mirada sin restar elegancia.

Corte pixie

El pixie puede ser sorprendentemente rejuvenecedor cuando se lleva con textura y un largo estratégico. Un pixie largo, con volumen en la parte superior, ayuda a destacar los pómulos y aportar un aire fresco. Es ideal para mujeres que están buscando practicidad sin perder estilo y resaltar su personalidad.

Aunque arriesgado, este corte de pelo puede ser la opción ideal para aquellas que están buscando un cambio radical pero sumamente favorecedor.

A los 50, el mejor corte de pelo es aquel que realza los rasgos naturales, aporta movimiento y refleja seguridad. Desde el elegante clavicut hasta el favorecedor butterfly cut, estas opciones demuestran que rejuvenecer no significa ocultar la edad, sino abrazarla con estilo y decisiones inteligentes. Apostar por un corte correcto puede transformar por completo la imagen y devolver luminosidad al rostro.