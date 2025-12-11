De Beyoncé a Nicole Kidman: estas son las celebridades confirmadas al MET GALA 2026 hasta el momento

Aunque la MET GALA 2026 aún no se celebra, la expectativa ya está en su punto más alto. Como cada año, el evento más importante de la moda internacional comienza a generar conversación meses antes, no solo por los looks que marcarán tendencia, sino por los nombres que darán forma a una noche histórica.

Esta edición se perfila como un evento especialmente significativo y Vogue ha sido encargado de confirmar el nombre de las anfitrionas y al comité oficial, adelantando una mezcla poderosa de talento, influencia cultural y visión creativa que promete una alfombra roja inolvidable.

¿Quiénes irán a la MET GALA 2026?

Para la MET GALA 2026, Anna Wintour estará acompañada por tres figuras femeninas que representan distintos círculos del poder cultural actual: Beyoncé, Nicole Kidman y Venus Williams.

Cada una aporta una narrativa propia que ayudará a entender el espíritu de la gala; esta edición marcará el regreso de Beyoncé, uno de los momentos más esperados de la alfombra, pues la cantante no pisaba las escaleras del Metropolitan Museum of Art desde 2016.

Nicole Kidman es considerada una de las actrices con mayor influencia en el mundo de la belleza y el entretenimiento; su elegancia y el éxito de su participación en la edición 2025 la han llevado a asumir un rol tan importante. Mientras que Venus se consolida como figura clave en el evento gracias al diálogo que ha logrado crear entre moda, deporte y empoderamiento femenino.

El comité será diverso: moda, música y actuación

Además de las coanfitrionas, el comité de la MET GALA 2026 confirma que esta edición apostará por la diversidad creativa. Encabezado por Anthony Vaccarello y Zoë Kravitz, el grupo reúne nombres que cruzan diferentes disciplinas y estéticas.

Entre los artistas confirmados destacan Sabrina Carpenter, Doja Cat, Gwendoline Christie, Misty Copeland, Elizabeth Debicki, Paloma Elsesser, LISA, Sam Smith y Teyana Taylor.

Aunque, por el momento, estas celebridades han confirmado su participación, Vogue adelantó que aún se anunciarán más incorporaciones.

Listado de invitados hasta el momento en la MET GALA 2026. Instagram @voguemagazine

“Costume Art”: la moda convertida en obra de arte

En 2026, la muestra llevará por túmulo “Costume Art”, una propuesta curada por Andrew Bolton que conectará la moda con disciplinas como la pintura, la escultura y los objetos artísticos del museo.

La premisa invita a pensar los looks como piezas de exhibición: vestidos que parezcan lienzos, estructuras escultóricas y propuestas conceptuales que borren la línea entre arte y moda.

La exposición abrirá al público el 10 de mayo de 2026 y permanecerá hasta enero de 2027, reforzando la narrativa de la gala como parte de una experiencia cultural más amplia.

La MET GALA 2026 se celebrará el próximo 4 de mayo, una noche que promete redefinir una vez más lo que significa vestir para hacer historia. Con Beyoncé, Nicole Kidman y Venus Williams al frente, esta alfombra será un manifiesto visual donde la moda se fusione con el arte para convertirse en una misma.