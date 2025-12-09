¿Por qué la letra del príncipe Louis está dando tanto de qué hablar? El hijo menor de Kate y William roba corazones

El pasado fin de semana se llevó a cabo “Juntos en Navidad”, el tradicional concierto de villancicos que Kate Middleton organiza cada año y que reúne a miembros de la familia real y a varias celebridades para dar la bienvenida a la temporada navideña en la Abadía de Westminster.

El príncipe William y sus hijos, George, Charlotte y Louis, asisten para apoyar a la princesa de Gales en este importante evento, y como ya es costumbre, el menor de los príncipes se robó las miradas.

Te podría interesar: La princesa Charlotte rinde tierno homenaje a la princesa Diana durante concierto navideño

¿Por qué la letra del príncipe Louis está dando de qué hablar?

El gran evento comenzó con una visita al “árbol de la conexión”, un árbol de Navidad que en lugar de esferas y otros adornos navideños, se iba decorando poco a poco con listones de color rojo en el que lo invitados escribían su nombre.

Los hijos de Kate y William también escribieron sus nombres; sin embargo, fue la latera del príncipe Louis la que se robó las miradas, pues fue el único que no escribió su nombre en letra cursiva.

La letra del príncipe Louis se robó los corazones Getty Images

Este árbol de Navidad se pone cada año para simbolizar el poder de la unión y la importancia de conectar con quienes nos rodean.

El tierno mensaje del príncipe Louis en 2024

Esta no es la primera vez que el pequeño de 7 años se roba las miradas, pues el año pasado, los invitados escribían pequeñas tarjetas con mensajes de agradecimiento, y la de Louis fue una de las más tiernas.

“Gracias por la abuela y el abuelo, porque han jugado conmigo”.

Sin embargo, no estaba claro a qué grupo de abuelos se refería: a los padres de Kate, Carole y Michael Middleton, o al padre de William, el rey Carlos y su esposa, la reina Camila.

El príncipe William asiste al concierto de villancicos de Kate Middleton con sus hijos George, Charlotte y Louis. Pool/Getty Images

El mensaje de Kate Middleton sobre la importancia del amor en Navidad

El 2025 marca el quinto año consecutivo de “Juntos en Navidad”, el concierto de villancicos que la princesa de Gales ha organizado desde 2021, y antes de que iniciara la edición de este año, compartió una emotiva carta en la que destacó la importancia del amor durante estas fechas tan especiales.

“En esencia, la Navidad habla del amor que se manifiesta de las maneras más sencillas y humanas. No en gestos sentimentales ni grandilocuentes, sino en gestos tiernos. Un momento de escucha, una palabra de consuelo, una conversación amistosa, una mano amiga, una presencia”, escribió Kate.

Continuó: “Estos sencillos actos de cuidado pueden parecer pequeños, pero contribuyen al hermoso tapiz de la vida al que todos pertenecemos. La Navidad es una época que nos recuerda cuán profundamente están entrelazadas nuestras vidas. Así como las raíces de los árboles comparten la fuerza bajo la tierra, invisible pero vital, también nosotros. Nos atrae un instinto de pertenencia y conexión”.

