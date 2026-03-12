Suscríbete
Georgina Rodríguez roba miradas en el desfile de Valentino en Roma con un look negro impecable

Georgina Rodríguez acababa de llegar al desfile de Valentino en Roma, y su look rápidamente empezó a generar comentarios entre los amantes de la moda.

Marzo 12, 2026 • 
Karen Luna
El alimento antiedad que come Georgina Rodríguez

Getty Images

En los grandes desfiles de moda siempre hay un momento en el que todas las cámaras se giran hacia un mismo lugar. Esta vez, Georgina Rodríguez apareció en el desfile de Valentino en Roma, con paso seguro y un look negro elegante, la empresaria se convirtió en una de las invitadas más comentadas incluso antes de que comenzara la pasarela.

Un look negro que nunca falla en la moda

Para asistir al desfile, Georgina eligió un estilismo negro elegante, uno de esos outfits que demuestran que a veces menos es más. El negro sigue siendo uno de los colores favoritos en los eventos de moda porque transmite elegancia, seguridad y un aire muy sofisticado.

El conjunto encajaba perfectamente con el ambiente del desfile y no es casualidad: Valentino es una de las casas de moda más importantes del mundo del lujo, fundada por el diseñador Valentino Garavani en 1960, conocida por su estética refinada y sus colecciones que combinan tradición con glamour contemporáneo.

Valentino Show - Arrivals – Interferenze – Fall/Winter 2026

Georgina Rodríguez aparece, siempre logra captar la atención.

Getty Images for Valentino

Georgina y su relación cada vez más fuerte con la moda

En los últimos años, Georgina Rodríguez ha pasado de ser una invitada ocasional a convertirse en una presencia habitual en eventos de moda internacionales. Desfiles, semanas de la moda y galas de lujo forman parte de su agenda, y cada aparición suele generar conversación.

Su estilo suele moverse entre el glamour y la elegancia clásica, muchas veces apuesta por tonos neutros (como el negro) que resaltan su silueta y le dan un aire sofisticado sin necesidad de excesos. Además, su enorme comunidad en redes sociales hace que cada uno de sus looks se analice al detalle.

Los desfiles de moda no solo se tratan de la ropa que aparece en la pasarela, muchas veces, los invitados también terminan protagonizando algunos de los momentos más comentados del evento. Eso fue justo lo que pasó con Georgina en Roma, mientras saludaba a otros invitados y posaba para las cámaras, su look se convirtió en uno de los más fotografiados de la jornada.

Georgina Rodríguez paris fashion week Lo último Entérate
Karen Luna
Karen Luna
