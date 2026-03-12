Mary de Dinamarca y la reina Letizia llevan el mismo corte de pelo que arrasará esta primavera 2026

En el mundo de la realeza europea, cuando dos reinas coinciden en una tendencia de belleza, suele convertirse en inspiración para miles de mujeres. Justo eso está pasando ahora con Mary de Dinamarca y la reina Letizia de España, quienes han apostado por un corte de pelo muy elegante que promete dominar la primavera 2026.

Se trata de un estilo clásico, favorecedor y fácil de llevar,el long bob, también conocido como “lob”. Este corte, que cae a la altura de los hombros y enmarca el rostro con capas suaves, se ha convertido en uno de los favoritos de las celebridades porque aporta frescura y un efecto rejuvenecedor inmediato.

El long bob que está conquistando a las royals

Hace poco, Mary of Denmark sorprendió en un acto oficial al aparecer con un long bob recto y pulido, dejando atrás su melena más larga que había sido parte de su imagen durante años. El corte llega justo a los hombros y tiene capas suaves que enmarcan el rostro, lo que le da movimiento y un aire mucho más moderno.

Este tipo de corte no es casualidad, pues los expertos en peluquería suelen recomendar el long bob porque refresca el estilo sin necesidad de un cambio radical, algo que muchas mujeres buscan cuando quieren actualizar su look sin perder demasiada longitud.

Además, al quedar ligeramente por debajo de la mandíbula, estiliza el rostro y suaviza las facciones, lo que explica por qué se considera uno de los cortes más favorecedores.

Mary of Denmark sorprendió en un acto oficial al aparecer con un long bob recto y pulido. Martin Sylvest Andersen/Getty Images

La reina Letizia también apuesta por este estilo

Quien también ha llevado versiones muy similares de este corte es la reina Letizia y es que la monarca española ha sido durante años un referente de estilo en Europa, en varias apariciones recientes, ha lucido melenas a la altura de los hombros con capas ligeras, muy en la línea del long bob.

Este tipo de corte funciona especialmente bien porque combina elegancia y naturalidad, dos elementos que definen el estilo de ambas royals. No es demasiado corto, pero tampoco largo, por lo que resulta práctico para el día a día y fácil de peinar.

Letizia Ortiz Paolo Blocco/Getty Images

No es raro que figuras tan influyentes como Mary de Dinamarca y la reina Letizia lo hayan elegido. Al final, el secreto de este corte es su equilibrio, pues no es demasiado corto ni demasiado largo, lo que lo convierte en una opción elegante, moderna y muy fácil de adaptar a cualquier estilo.

