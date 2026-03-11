Mette-Marit de Noruega se prepara para un trasplante de pulmón tras empeorar su salud

La salud de Mette-Marit de Noruega vuelve a generar preocupación en Europa. En los últimos días, la Casa Real noruega confirmó que la princesa heredera atraviesa un deterioro significativo en su estado de salud, lo que ha llevado a los médicos a comenzar los preparativos para evaluar un posible trasplante de pulmón.

La noticia ha conmovido a muchos seguidores de la realeza, ya que la esposa de Haakon de Noruega lleva varios años luchando contra una enfermedad pulmonar crónica que ha cambiado por completo su rutina y su agenda oficial.

El motivo por el que Mette-Marit podría necesitar un trasplante

La princesa heredera fue diagnosticada en 2018 con fibrosis pulmonar, una enfermedad crónica que afecta los pulmones y dificulta la respiración. Con el paso del tiempo, esta condición ha obligado a la royal a reducir considerablemente sus compromisos públicos para concentrarse en su tratamiento y recuperación.

Según explicó el Palacio Real, en los últimos meses los especialistas detectaron un empeoramiento en su salud, por lo que se inició el proceso para evaluar la posibilidad de un trasplante de pulmón.

Un portavoz oficial explicó que la princesa necesita cada vez más cuidados específicos y descanso. De hecho, señalaron que su programa oficial ha sido adaptado a su estado físico, priorizando la recuperación y el bienestar.

Por ahora, no existe una fecha confirmada para la intervención ni se sabe cuándo podría ser incluida en una lista de espera para recibir el órgano.

Princesa Mette-Marit de Noruega Getty Images

Una agenda real mucho más tranquila

En los últimos meses, Mette-Marit prácticamente se ha mantenido alejada de la vida pública. Su última aparición oficial ocurrió a finales de enero durante una visita cultural en Noruega, y desde entonces su agenda se ha reducido al mínimo.

Mientras tanto, el príncipe heredero Haakon ha continuado representando a la familia real en diferentes actos institucionales. Aunque ha evitado dar detalles sobre la salud de su esposa, el Palacio ha dejado claro que la prioridad absoluta en este momento es su recuperación.

A pesar de la incertidumbre, el mensaje desde la Casa Real ha sido de prudencia y esperanza. El proceso de evaluación médica continúa y el objetivo es que, si llega el momento, todo esté listo para que el trasplante pueda realizarse en las mejores condiciones posibles.

Por ahora, la princesa heredera sigue centrada en su tratamiento y en recuperar fuerzas, mientras miles de personas en Noruega y en el mundo le envían mensajes de apoyo en uno de los momentos más delicados de su vida.

