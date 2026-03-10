Harper Beckham confirma que heredó el estilo de Victoria Beckham con su look de jeans y abrigo.

Si algo ha quedado claro con el paso de los años es que el estilo en la familia Beckham parece ser hereditario. Esta vez quien lo demostró fue Harper Beckham, la hija menor de David y Victoria, que recientemente llamó la atención con un look sencillo pero muy bien pensado.

Lo interesante es que no se trata de un outfit extravagante ni lleno de tendencias complicadas. Al contrario, Harper apostó por un conjunto casual con jeans oscuros, zapatos bajos y un abrigo azul marino de peluche, una combinación que nos recuerda inmediatamente al estilo elegante pero relajado que caracteriza a su madre, Victoria Beckham.

El look sencillo de Harper Beckham que llamó la atención

A veces los outfits más simples son los que mejor funcionan, y Harper parece entenderlo muy bien. Su look parte de una base clásica con jeans oscuros, una prenda que nunca pasa de moda y que siempre se ve bien cuando se quiere lograr un estilo cómodo pero pulido.

Los combinó con zapatos bajos, una elección práctica que además aporta un aire relajado al conjunto. Este tipo de calzado se ha vuelto cada vez más popular porque demuestra que se puede lucir elegante sin necesidad de recurrir siempre a tacones.

Pero el detalle que realmente hizo especial el look fue su abrigo azul marino de peluche porque esta prenda aporta textura, calidez y un toque muy moderno. Además, el color azul marino es uno de esos tonos que siempre funcionan porque se ve sofisticado y combina fácilmente con casi todo.

Getty Images

Victoria Beckham y la influencia de su estilo

Para quienes siguen la moda, es fácil notar la influencia de Victoria Beckham. La diseñadora es conocida por su estilo minimalista, elegante y muy pulido, basado en prendas bien elegidas más que en excesos.

A lo largo de los años, Victoria ha demostrado que la clave de un buen look está en las piezas básicas de calidad, como abrigos bien estructurados, pantalones que favorecen la silueta y colores neutros que nunca fallan. Aunque Harper todavía es muy joven, este look deja ver que ya tiene un buen ojo para la moda.

