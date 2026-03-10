Suscríbete
Moda

Harper Beckham confirma que heredó el estilo de Victoria Beckham con su look de jeans y abrigo

Si algo sabemos de la familia Beckham es que el estilo siempre está presente y esta vez quien llamó la atención fue Harper Beckham.

Marzo 10, 2026 • 
Karen Luna
Harper Beckham y Victoria Beckham.png

Harper Beckham confirma que heredó el estilo de Victoria Beckham con su look de jeans y abrigo.

Getty Images

Si algo ha quedado claro con el paso de los años es que el estilo en la familia Beckham parece ser hereditario. Esta vez quien lo demostró fue Harper Beckham, la hija menor de David y Victoria, que recientemente llamó la atención con un look sencillo pero muy bien pensado.

Lo interesante es que no se trata de un outfit extravagante ni lleno de tendencias complicadas. Al contrario, Harper apostó por un conjunto casual con jeans oscuros, zapatos bajos y un abrigo azul marino de peluche, una combinación que nos recuerda inmediatamente al estilo elegante pero relajado que caracteriza a su madre, Victoria Beckham.

El look sencillo de Harper Beckham que llamó la atención

A veces los outfits más simples son los que mejor funcionan, y Harper parece entenderlo muy bien. Su look parte de una base clásica con jeans oscuros, una prenda que nunca pasa de moda y que siempre se ve bien cuando se quiere lograr un estilo cómodo pero pulido.

Los combinó con zapatos bajos, una elección práctica que además aporta un aire relajado al conjunto. Este tipo de calzado se ha vuelto cada vez más popular porque demuestra que se puede lucir elegante sin necesidad de recurrir siempre a tacones.

Pero el detalle que realmente hizo especial el look fue su abrigo azul marino de peluche porque esta prenda aporta textura, calidez y un toque muy moderno. Además, el color azul marino es uno de esos tonos que siempre funcionan porque se ve sofisticado y combina fácilmente con casi todo.

Celebrity Sightings - Paris Fashion Week - Haute Couture - Spring Summer 2026 - Day 2

Esta vez quien lo demostró fue Harper Beckham, la hija menor de David y Victoria, que recientemente llamó la atención con un look sencillo pero muy bien pensado.

Getty Images

Victoria Beckham y la influencia de su estilo

Para quienes siguen la moda, es fácil notar la influencia de Victoria Beckham. La diseñadora es conocida por su estilo minimalista, elegante y muy pulido, basado en prendas bien elegidas más que en excesos.

A lo largo de los años, Victoria ha demostrado que la clave de un buen look está en las piezas básicas de calidad, como abrigos bien estructurados, pantalones que favorecen la silueta y colores neutros que nunca fallan. Aunque Harper todavía es muy joven, este look deja ver que ya tiene un buen ojo para la moda.

Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
