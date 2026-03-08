Suscríbete
Meghan Markle comparte emotivo mensaje con su hija Lilibet por el Día Internacional de la Mujer

Con este gesto, Meghan Markle dejó una reflexión sobre las niñas que crecerán para convertirse en las mujeres del mañana.

Marzo 08, 2026 • 
Karen Luna
Meghan Markle

(sussex.com)

El Día Internacional de la Mujer siempre invita a detenernos un momento y pensar en el camino recorrido… también en el futuro. Este 8 de marzo, Meghan Markle decidió compartir una escena muy íntima junto a su hija, Lilibet, que rápidamente conmovió a miles de personas.

La actriz publicó en redes sociales una fotografía sencilla pero llena de significado. En la imagen, madre e hija aparecen juntas mirando el mar, solo un momento tranquilo, casi como esos instantes que cualquiera guarda en la memoria cuando está con su familia.

Un mensaje para el futuro de su hija

Junto a la imagen, Meghan escribió un mensaje breve, pero muy especial, dedicado a su hija. En el texto se lee:

“For the woman she will one day be… Happy International Women’s Day.”

Es un mensaje que suena casi como un pensamiento en voz alta de una mamá que mira a su hija y se imagina todo lo que vendrá en su vida. Aunque está dedicado a Lilibet, muchas personas sintieron que también habla de todas las niñas que hoy están creciendo.

Una imagen sencilla que dice mucho

La fotografía también tiene algo muy especial, no es un retrato formal ni una imagen llena de glamour. Más bien parece un momento madre e hija de espaldas, mirando el mar y compartiendo un instante de calma. Ese detalle hizo que la publicación conectara con muchas personas, porque refleja la forma en que muchas madres miran a sus hijas con orgullo.

Meghan Markle y su voz sobre el empoderamiento femenino

A lo largo de los años, Meghan Markle ha hablado en distintas ocasiones sobre la importancia de la igualdad y el empoderamiento de las mujeres. Incluso antes de formar parte de la familia real británica, Meghan participó en proyectos y conversaciones sobre el papel de las mujeres en la sociedad.

Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
