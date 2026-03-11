Uñas 2026: 5 colores que no debes usar esta primavera porque opacan las manos.

La primavera suele ser el momento perfecto para cambiar de manicure, colores frescos, diseños ligeros y tonos luminosos empiezan a aparecer por todos lados. Pero aquí va un pequeño secreto beauty que muchas manicuristas repiten, no todos los colores favorecen las manos, especialmente cuando buscamos que se vean más jóvenes y luminosas.

De hecho, algunos tonos pueden tener el efecto contrario y hacer que las manos se vean más apagadas o cansadas, porque resaltan líneas, venitas o manchas en la piel.

Si estás pensando en tu próxima cita en el salón, estos son 5 colores de uñas que conviene evitar en primavera 2026 si lo que buscas es un look fresco y elegante.

1. Gris oscuro o gris cemento

El gris oscuro puede verse moderno, pero en las manos tiende a endurecer la apariencia de la piel. Este tono frío absorbe luz y puede hacer que las manos se vean más apagadas, especialmente en pieles claras o con manchas. Además, cuando el acabado es mate, el efecto puede acentuar la resequedad de cutículas y pequeñas líneas.

2. Marrón chocolate muy profundo

Los tonos marrones intensos pueden verse sofisticados en ropa o maquillaje, pero en las uñas pueden sumar años visualmente. Al ser tan oscuros, generan sombras que resaltan pliegues o pérdida de volumen en los dedos. En primavera, donde predominan los tonos ligeros y luminosos, este color suele verse demasiado pesado.

3. Azul marino muy oscuro

El azul marino profundo es elegante, pero también puede tener un efecto similar al negro, este color reduce la sensación de frescura en las manos y puede resaltar venas azuladas o el contraste con la piel. Por eso muchas expertas recomiendan optar por azules más claros o pastel durante la temporada.

4. Verde oliva apagado

El verde oliva grisáceo es un color muy particular, aunque puede verse interesante en moda, en las uñas puede restar vitalidad a la piel, especialmente si el tono es demasiado opaco. En lugar de iluminar las manos, puede hacer que se vean cansadas o con menos brillo natural.

5. Beige demasiado pálido

Los neutros suelen ser una apuesta segura, pero un beige demasiado claro puede borrar el contraste entre la uña y la piel. El resultado es un efecto algo “deslavado” que resalta manchas o arruguitas. Por eso, en lugar de beige muy pálido, muchas expertas recomiendan optar por nudes más cálidos o tonos lechosos que aporten luminosidad.

Las tendencias actuales apuntan a manicuras que reflejen luz y se vean naturales, con colores suaves, translúcidos o pastel que aporten frescura a las manos.

Así que si quieres que tu manicure de primavera realmente favorezca tu piel, el truco es simple, evita los tonos demasiado oscuros o apagados y apuesta por colores luminosos que hagan que tus manos se vean más frescas y cuidadas.

