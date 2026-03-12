Uñas 2026: 5 colores que sí rejuvenecen las manos a los 50 y estarán de moda toda la primavera

Hay pequeños cambios de belleza que pueden hacer una gran diferencia, y el color de las uñas es uno de ellos. No importa si prefieres llevarlas cortas, naturales o con un poco de brillo: elegir el tono adecuado puede dar más luz a las manos y hacer que se vean más frescas.

Para la primavera 2026, los colores luminosos, suaves o vibrantes siguen marcando tendencia. ¿La razón? reflejan mejor la luz y ayudan a que la piel se vea más radiante, algo que muchas mujeres buscan con el paso de los años.

1. Rojo vibrante: el clásico que nunca falla

Hay colores que simplemente nunca pasan de moda, y el rojo es uno de ellos, en 2026 regresa con fuerza en su versión más brillante y elegante.

2. Rosa pastel: delicado y luminoso

El rosa pastel es uno de esos colores que transmiten suavidad y elegancia al mismo tiempo. Esta primavera se verá mucho porque aporta luz sin resultar demasiado intenso. ¡Si te gustan los estilos discretos, este tono puede ser perfecto!

3. Lavanda claro: moderno y favorecedor

El lavanda lleva varias temporadas apareciendo en tendencias de belleza, y en 2026 seguirá siendo protagonista. Los tonos suaves con un toque frío, como este, ayudan a neutralizar la piel apagada y aportan un aire juvenil. Además, es un color muy primaveral que se ve increíble con ropa clara o estampados florales.

4. Rojo cereza: elegante pero divertido

Si el rojo clásico te parece demasiado intenso, el rojo cereza puede ser una opción perfecta. Tiene un punto más fresco y moderno, pero mantiene ese toque sofisticado que tanto favorece a las manos. Este color también tiene otra ventaja: resalta la piel sin endurecer el look, algo que muchas expertas recomiendan después de los 50.

5. Blanco lechoso: limpio y muy chic

Uno de los colores que más veremos en primavera-verano 2026 es el llamado blanco lechoso, a diferencia del blanco puro, este tono es más suave y ligeramente translúcido. El resultado es un estilo elegante, luminoso y muy natural que hace que las manos se vean pulidas al instante.

Al final, elegir el color adecuado no se trata solo de seguir tendencias, también tiene que ver con cómo te hace sentir cuando miras tus manos.

