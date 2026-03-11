Sarah Pidgeon: todas las series y películas donde la viste antes de interpretar a Carolyn Bessette en “Love Story”.

Si recientemente viste “Love Story”, la serie que retrata el romance entre John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette, probablemente te preguntaste quién es la actriz que interpreta a la icónica figura de los años 90. La respuesta es Sarah Pidgeon, una intérprete estadounidense que poco a poco se ha ido abriendo camino en televisión, cine y teatro.

Aunque para muchos espectadores su rostro puede parecer nuevo, lo cierto es que Pidgeon ya había participado en varias producciones antes de asumir uno de los papeles más comentados de 2026: Carolyn Bessette en la serie American Love Story (conocida también como Love Story).

Aquí repasamos las series y películas donde quizá ya la habías visto.

“The Wilds”, la serie que impulsó su carrera

Uno de los proyectos que puso a Sarah Pidgeon en el radar fue The Wilds, la serie de Prime Video estrenada en 2020.

En esta historia de supervivencia, la actriz interpretó a Leah Rilke, una de las adolescentes que queda varada en una isla después de un misterioso accidente aéreo. El personaje se convirtió rápidamente en uno de los más comentados de la trama por su intensidad emocional y su capacidad para cuestionar lo que realmente estaba ocurriendo en la isla.

Pidgeon participó en varias temporadas de la serie, lo que le permitió ganar visibilidad y demostrar que podía sostener un papel complejo dentro de una producción coral.

“Tiny Beautiful Things”, el drama que mostró otra faceta

Después de The Wilds, la actriz apareció en la miniserie Tiny Beautiful Things, estrenada en 2023 en Hulu.

La historia está basada en el libro de Cheryl Strayed y sigue la vida de una escritora que responde cartas de personas que buscan consejos sobre el amor, la pérdida y la vida. En la serie, Pidgeon interpretó a la versión joven del personaje principal, un papel clave para entender los recuerdos y traumas que marcaron a la protagonista.

Sus primeras apariciones en televisión

Antes de esos proyectos más conocidos, Sarah Pidgeon también tuvo pequeñas participaciones en series populares.

Por ejemplo, apareció en Gotham, la serie inspirada en el universo de Batman, donde interpretó a Jane Cartwright en un episodio de la quinta temporada. También tuvo un breve papel en One Dollar, un thriller dramático centrado en los secretos de una comunidad estadounidense.

Sus películas antes de “Love Story”

Además de televisión, Pidgeon también ha participado en cine. Entre sus proyectos destacan I Know What You Did Last Summer, donde interpretó a Stevie Ward, y la película The Friend.

El papel que podría cambiar su carrera

Ahora, con American Love Story, Sarah Pidgeon enfrenta el desafío más grande de su carrera: interpretar a Carolyn Bessette-Kennedy, una figura icónica de la moda y la cultura de los años noventa.

El proyecto ha generado mucha conversación porque cuenta la historia del romance entre Bessette y John F. Kennedy Jr., una de las parejas más fascinantes de la sociedad estadounidense.

Para Pidgeon, este papel no solo representa un nuevo reto interpretativo, sino también el momento en que su nombre empieza a sonar con fuerza en Hollywood. Si algo queda claro al mirar su trayectoria, es que este éxito no llegó de la noche a la mañana.

