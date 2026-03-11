Suscríbete
Belleza

¡Adiós a la raya media en el pelo! La tendencia de primavera 2026 que favorece a mujeres de 50

Si llevas años peinándote con la raya en medio, quizá esta temporada te den ganas de probar algo diferente.

Marzo 11, 2026 • 
Karen Luna
Penélope Cruz.png

GETTY IMAGES

Si llevas años peinándote con la raya en medio, quizá esta temporada sea el momento perfecto para cambiar. ¡No, no hablamos de un corte radical ni de un tinte nuevo! A veces, los cambios más simples son los que realmente transforman un look.

Para la primavera 2026, los expertos coinciden en que la clásica raya al centro empieza a perder protagonismo y el peinado lateral vuelve a convertirse en una de las formas más favorecedoras de peinarse, especialmente para mujeres a partir de los 50.

Puede parecer un detalle pequeño, pero mover la raya unos centímetros puede dar más volumen, suavizar las facciones y aportar un aire más fresco al rostro.

La raya lateral regresa con fuerza en 2026

Durante los últimos años, la raya en medio dominó las tendencias de belleza porque era la favorita en redes sociales, en pasarelas y entre muchas celebridades. Sin embargo, como suele pasar en el mundo de la moda, las tendencias siempre terminan girando.

Ahora, muchos estilistas están recuperando la raya lateral, un estilo que fue muy popular en los años 2000 y que vuelve con una versión más natural. Lo mejor es que no necesitas cambiar tu corte ni el largo, basta con mover la raya hacia un lado para que el peinado se vea diferente.

Por qué este pequeño cambio favorece después de los 50

A partir de cierta edad, muchas mujeres buscan peinados que se vean elegantes, modernos y fáciles de mantener. Ahí es donde la raya lateral se convierte en una gran aliada. Los estilistas suelen recomendarla porque:

  • Aporta volumen en la raíz, algo ideal si el pelo se ve más fino.
  • Suaviza los rasgos del rostro, especialmente en mejillas y mandíbula.
  • Da movimiento al peinado, evitando un look demasiado rígido.
Lo interesante de esta tendencia es que no implica un cambio drástico, no necesitas pasar horas en el salón ni probar algo que no te haga sentir cómoda. De hecho, muchas veces basta con probar la raya un poco más hacia un lado y jugar con el volumen para descubrir que tu rostro se ve distinto.

peinados sencillos
