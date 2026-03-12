Uñas 2026: Kaia Gerber reinventa las uñas de Cindy Crawford de los 90.

Si algo nos ha enseñado la moda es que todo vuelve, especialmente cuando hablamos de las tendencias de los años 90. Esta vez, la encargada de traerlas de regreso es Kaia Gerber, quien ha empezado a apostar por un estilo de uñas muy sencillo pero elegante: el clásico tono nude inspirado en el look que su madre, Cindy Crawford, llevaba en los noventa.

La modelo ha demostrado en varias apariciones recientes que los estilos minimalistas están dominando 2026, y su elección de uñas suaves, naturales y con brillo ligero se perfila como uno de los looks más repetidos de la temporada. De hecho, este tipo de acabado (a veces descrito como un efecto “glow” o “dew”) busca realzar la uña natural con un tono rosado o beige muy translúcido.

El regreso del nude noventero

Durante los años 90, Cindy Crawford fue uno de los grandes referentes de belleza, su estilo combinaba melena con volumen, maquillaje natural y uñas en tonos neutros, que se veían pulidas pero discretas.

Hoy, su hija Kaia está reinterpretando esa estética con un toque actual, en lugar de colores intensos o diseños complejos, la modelo apuesta por uñas nude con acabado brillante, un look que recuerda al minimalismo de la década de los noventa, pero adaptado a las tendencias actuales.

La idea es simple: manos elegantes sin exceso de color, donde el protagonismo lo tiene la naturalidad.

Por qué este estilo de uñas será tendencia en 2026

Los expertos en belleza señalan que las tendencias actuales se inclinan cada vez más hacia looks limpios, minimalistas y fáciles de mantener. Por eso los tonos nude están ganando protagonismo nuevamente.

Este estilo tiene varias ventajas:

Hace que las manos se vean más luminosas .

. Combina con cualquier outfit , desde looks casuales hasta eventos elegantes.

, desde looks casuales hasta eventos elegantes. Da un efecto sofisticado sin llamar demasiado la atención.

Además, los tonos nude ayudan a que las uñas se vean más largas y estilizadas, especialmente cuando se llevan en formas naturales como ovaladas o almendradas.

La modelo ha comenzado a apostar por unas uñas nude muy naturales que recuerdan muchísimo al look que Cindy Crawford llevaba en los años 90… y todo apunta a que este estilo será uno de los más pedidos en 2026.

La clave de esta tendencia no está en un color específico, sino en el acabado saludable y brillante. En muchos casos, el tono se acerca mucho al color natural de la uña, pero con un toque rosado o lechoso que aporta frescura. Este estilo, que algunos ya describen como una especie de “nude luminoso”, conecta con la estética de los 90 que Kaia Gerber suele reinterpretar, inspirándose en los looks icónicos de su madre.

