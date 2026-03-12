William y Kate Middleton visitan Borough Market y viven una divertida experiencia cervecera: FOTOS

Las visitas reales suelen generar expectación, pero cuando el príncipe William y Kate Middleton aparecen en un lugar tan popular como Borough Market, el ambiente se vuelve todavía más especial. Eso fue justo lo que ocurrió durante su reciente recorrido por este famoso mercado gastronómico de Londres, donde la pareja fue recibida por decenas de personas que querían saludarlos, tomar fotos y compartir unos minutos con ellos.

Entre puestos de comida, productores locales y turistas curiosos, los príncipes de Gales vivieron una jornada muy cercana y relajada, algo que cada vez es más común en sus compromisos públicos.

Un paseo entre comida, productores y muchos saludos

Durante su visita, Príncipe William y Catherine, recorrieron distintos puestos del mercado, conversaron con vendedores y probaron algunos productos locales.

Borough Market es uno de los mercados de alimentos más antiguos y conocidos de Londres, famoso por reunir a pequeños productores, panaderos, queseros y cocineros de distintas partes del Reino Unido. Por eso, cada visita oficial aquí suele tener un objetivo claro: apoyar a los negocios locales y promover la gastronomía británica.

Durante el paseo, los príncipes se mostraron relajados y cercanos con la gente. Varias personas lograron intercambiar algunas palabras con ellos e incluso tomarse fotografías. Las imágenes del momento muestran a Kate sonriendo mientras conversa con vendedores y a William bromeando con algunos asistentes.

Una experiencia inesperada: intentar hacer cerveza

Pero el momento más curioso de la jornada llegó cuando la pareja decidió probar suerte elaborando cerveza. Durante la visita, participaron en una breve actividad en la que pudieron conocer el proceso básico de elaboración de esta bebida, desde la mezcla de ingredientes hasta los primeros pasos de la fermentación.

El príncipe William y Kate Middleton aparecen en un lugar tan popular como Borough Market. Getty Images

Un compromiso cercano con la comunidad

Este tipo de visitas forman parte de la agenda habitual de los príncipes de Gales, quienes suelen apostar por actos públicos que los conecten con comunidades locales y pequeños negocios.

En los últimos años, tanto William como Kate han buscado mantener un estilo más cercano en sus apariciones oficiales, interactuando con la gente y participando activamente en las actividades que visitan.

Su paso por Borough Market dejó claro algo que muchos seguidores de la realeza ya saben: cuando la pareja aparece en público, el ambiente se llena de entusiasmo. Además si hay comida, mercados históricos y una experiencia inesperada como hacer cerveza… la visita se vuelve aún más memorable.

