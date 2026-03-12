Kate Middleton sorprende con sus botines Jimmy Choo, de más de 20 mil pesos, en su visita a Borough Market

Eso fue justo lo que ocurrió cuando Kate Middleton apareció junto a Prince William en el famoso Borough Market. La princesa de Gales sorprendió a los visitantes no solo por su cercanía con el público, sino también por sus elegantes botines de lujo de la firma Jimmy Choo, cuyo precio supera los 20 mil pesos mexicanos.

El look combinó perfectamente con una jornada muy activa, en la que incluso se animó a participar en la elaboración de cerveza durante la visita oficial.

Una visita muy especial a Borough Market

El 12 de marzo de 2026, los príncipes de Gales realizaron una visita sorpresa a uno de los mercados gastronómicos más famosos de Londres. Allí convivieron con comerciantes, turistas y trabajadores locales, e incluso sirvieron café y postres en algunos puestos del mercado.

Durante el recorrido, la princesa se puso detrás del mostrador en algunos stands y ayudó a preparar bebidas y dulces, lo que provocó la emoción de quienes se encontraban en el lugar.

Más tarde, la pareja continuó la jornada en la zona conocida como Bermondsey Beer Mile, donde visitaron una cervecería artesanal y participaron en el proceso de elaboración de cerveza. En un momento que rápidamente se volvió viral, Kate incluso subió una escalera para remover el contenido de una enorme cuba de elaboración.

Los botines Jimmy Choo que captaron todas las miradas

Más allá de las actividades del día, el estilo de la princesa volvió a generar conversación. Para la ocasión, eligió botines de ante en tono marrón de Jimmy Choo, un modelo elegante que combinó con un blazer gris y una camisa azul.

Lo que llamó la atención fue que realizó todas las actividades del día con estos zapatos, incluso al subir la escalera dentro de la cervecería. Este tipo de botines de la marca suelen tener precios cercanos a las mil libras, lo que en México supera fácilmente los 20 mil pesos.

No es la primera vez que Kate apuesta por esta firma, pues con el paso de los años, Jimmy Choo se ha convertido en una de las marcas favoritas dentro de su armario, especialmente para eventos oficiales donde busca un equilibrio entre elegancia y comodidad.

Algo que distingue a Kate Middleton es su capacidad para adaptar la elegancia real a situaciones mucho más relajadas. En Borough Market se le vio conversando con vendedores, preparando café y riendo con el público, todo mientras mantenía un look sofisticado.

