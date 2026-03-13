Diseños de uñas 2026: 5 ideas de manicure que son ideales para la primavera y el verano.

Cuando empieza el calorcito, también llegan las ganas de cambiar pequeños detalles del look. Cambiamos la ropa, probamos colores más alegres… y sí, las uñas también se transforman con la temporada. Primavera y verano suelen ser los meses perfectos para probar estilos más frescos, creativos o llenos de color.

Este 2026 las tendencias de uñas se mueven entre lo divertido y lo elegante. Hay espacio para estilos duraderos, diseños románticos, también para propuestas más atrevidas. Si estás pensando en renovar tu estilo, aquí te comparto cinco ideas de manicure que estarán muy presentes en los meses cálidos.

Uñas gelish: el clásico que dura semanas

Si eres de las que quiere unas uñas bonitas sin preocuparse cada pocos días por el esmalte, las uñas gelish siguen siendo una gran opción. Este tipo de esmalte en gel se fija con lámpara y tiene algo que muchas buscamos: brillo intenso y larga duración.

En primavera y verano suele verse mucho en tonos suaves como rosa, durazno o lavanda, aunque también funciona perfecto con colores vibrantes que resaltan con el sol.

Uñas acrílicas: perfectas si te gusta experimentar

Las uñas acrílicas siguen siendo favoritas para quienes disfrutan probar formas más largas o diseños elaborados. Su estructura permite jugar con diferentes estilos, desde uñas cortas con color hasta diseños más largos con decoraciones. Además, son ideales si quieres cambiar completamente la forma natural de tus uñas y probar algo nuevo.

Manicure floral: un toque romántico que nunca falla

Si hay un diseño que siempre regresa cuando llega la primavera, es el manicure floral, las flores pequeñas, delicadas o minimalistas aportan un aire fresco que combina perfecto con la temporada. Muchas personas optan por una base clara (como nude o rosa suave) y agregan flores discretas en una o dos uñas. El resultado es un estilo delicado, alegre y muy femenino.

Nail art colorido: creatividad total

Para quienes aman los diseños más llamativos, el nail art colorido será uno de los favoritos de 2026. Aquí no hay reglas, se pueden usar líneas abstractas, mezclas de tonos vibrantes, pequeños dibujos o detalles gráficos. Lo interesante de esta tendencia es que cada diseño puede ser diferente.

Uñas almendra: elegantes y muy favorecedoras

La forma también importa, y una de las más populares sigue siendo la forma almendra. Este estilo se caracteriza por ser ligeramente puntiagudo en la punta, pero suave en los bordes. Muchas personas la prefieren porque hace que los dedos se vean más estilizados y funciona muy bien tanto con colores neutros como con diseños más atrevidos.

Al final, lo más bonito de las tendencias de uñas para primavera y verano 2026 es que no se trata de seguir reglas estrictas. La idea es probar, divertirse con los colores o encontrar el diseño que te haga sentir más cómoda, porque a veces, un detalle pequeño como unas uñas bien cuidadas puede cambiar por completo tu look.

