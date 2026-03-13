¿Por qué Sophie de Edimburgo viajó en secreto a Estados Unidos? Esto sabemos

En la realeza británica casi todo se anuncia con anticipación: giras, visitas oficiales y eventos públicos, por eso llamó la atención que recientemente Sophie, duquesa de Edimburgo, realizara un viaje discreto a Estados Unidos que apenas se conoció después de que ocurriera.

Aunque al principio se habló de una visita “secreta”, la realidad es que el viaje tenía un objetivo muy claro relacionado con su trabajo internacional. Como suele pasar con algunas misiones diplomáticas o humanitarias, no se promocionó públicamente hasta después.

La razón del viaje: una importante reunión en la ONU

Según reportes de medios internacionales, la duquesa viajó a Nueva York para asistir a la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer organizada por la United Nations. Este encuentro es uno de los eventos globales más importantes dedicados a la igualdad de género y los derechos de las mujeres.

La participación de Sophie no es casual pues sesde hace años, la esposa de Prince Edward trabaja activamente en temas relacionados con los derechos de mujeres y niñas, la seguridad en conflictos y la salud visual en comunidades vulnerables.

Durante este tipo de reuniones, líderes, activistas y representantes de distintos países analizan políticas y estrategias para mejorar la situación de las mujeres en el mundo. La presencia de la duquesa forma parte del papel diplomático que algunos miembros de la familia real desempeñan en estos foros internacionales.

Una causa que Sophie lleva años defendiendo

Si algo caracteriza el trabajo de Sophie dentro de la familia real es su compromiso con ciertas causas sociales. Entre ellas destaca su apoyo al programa internacional Women, Peace and Security, que busca proteger a mujeres y niñas en contextos de guerra o crisis humanitaria.

También participa en iniciativas relacionadas con la prevención de la violencia sexual en conflictos y con la salud visual. De hecho, es embajadora global de la International Agency for the Prevention of Blindness, una organización que promueve el acceso a tratamientos oftalmológicos en todo el mundo.

