Eiza González lleva el vestido lencero que todas queremos usar en primavera y verano.

Si hay algo que Eiza González sabe hacer muy bien es aparecer en un evento y dejar a todos hablando de su look. Esta vez lo logró durante su paso por el South by Southwest 2026, el famoso festival que cada año reúne cine, música y celebridades en Austin, Texas.

La actriz mexicana apostó por un estilo que se siente perfecto para los meses cálidos, con un elegante vestido lencero vintage de Yves Saint Laurent. Una de esas piezas que parecen simples a primera vista, pero que cuando alguien con presencia como Eiza la usa… se convierten automáticamente en inspiración para la temporada.

El vestido vintage que conquistó el evento

Para su aparición en SXSW 2026, Eiza eligió un vestido lencero de archivo, una de esas joyas vintage que las celebridades suelen rescatar de casas de moda icónicas. El diseño, firmado por Yves Saint Laurent, tenía esa estética minimalista que nunca falla: tela ligera, tirantes finos y una silueta que cae suavemente sobre el cuerpo.

Lo interesante de este tipo de vestidos es que no necesitan demasiado para destacar pues no son exagerados ni recargados, pero tienen ese aire sofisticado que hace que todo el look se vea elegante sin esfuerzo.

Los vestidos lenceros siempre regresan cuando empieza el calor, pero esta vez quien nos dio la mejor inspiración fue Eiza González. Getty Images

Por qué el vestido lencero vuelve con fuerza en 2026

Si últimamente has visto vestidos lenceros por todas partes, no es casualidad. Esta silueta lleva varias temporadas regresando poco a poco, y este 2026 promete convertirse en uno de los grandes protagonistas de primavera y verano.

En los últimos años, Eiza González se ha convertido en una presencia constante en eventos internacionales y alfombras rojas. En su aparición en SXSW 2026 no necesitó un vestido exagerado ni lleno de brillo para destacar, bastó un diseño vintage bien elegido para demostrar que, a veces, la elegancia está en las cosas más simples.

