Mary de Dinamarca deslumbra con tacones de Dolce & Gabbana cin encaje de más de 21 mil pesos

Hay apariciones reales que destacan por el conjunto… y otras que se quedan en la memoria por un solo detalle. Eso fue exactamente lo que ocurrió cuando Mary de Dinamarca llegó a la fiesta anual de la Technical University of Denmark el pasado 24 de abril de 2026 en Kongens Lyngby.

Sí, su look era elegante, pulido y muy en su línea. Pero fueron sus tacones los que terminaron acaparando toda la atención.

El detalle que hizo la diferencia

La reina apostó por unos tacones de Dolce & Gabbana confeccionados en encaje, un material que nunca falla cuando se trata de elevar un outfit. Delicados, femeninos y con ese aire sofisticado que distingue a la firma italiana, estos zapatos se convirtieron en el punto focal del look.

Y no es casualidad. El encaje es uno de esos recursos clásicos que aportan textura y profundidad sin necesidad de exceso. En este caso, el diseño —probablemente en formato stiletto— estiliza el pie y alarga visualmente la silueta, algo clave en estilismo.

Un lujo discreto (pero imposible de ignorar)

Más allá de su estética, otro detalle llamó la atención: su valor. Este tipo de tacones de Dolce & Gabbana puede superar fácilmente los 21 mil pesos mexicanos, dependiendo del modelo y los acabados.

Pero lo interesante aquí no es el precio, sino cómo se llevan. Porque Mary no construye looks alrededor del lujo evidente, sino desde la elegancia silenciosa: piezas bien elegidas, cortes limpios y accesorios que suman sin saturar.

No es la primera vez que Mary de Dinamarca llama la atención por su estilo, pero sí es un recordatorio claro de por qué se ha convertido en referente, su forma de vestir no busca impresionar desde el exceso, sino desde la coherencia. Martin Sylvest Andersen/Getty Images

Por qué este tipo de zapatos sigue siendo tendencia

En un momento donde la moda oscila entre lo maximalista y lo minimalista, los tacones de encaje encuentran un punto medio perfecto.

Son clásicos, pero no aburridos

Son llamativos, pero sin exagerar

Y funcionan tanto en eventos formales como en apariciones institucionales

Además, este tipo de calzado conecta con una tendencia más amplia: invertir en piezas atemporales que elevan cualquier look sin depender de modas pasajeras.

Mary de Dinamarca y su fórmula de estilo

No es la primera vez que Mary de Dinamarca llama la atención por su estilo, pero sí es un recordatorio claro de por qué se ha convertido en referente, su forma de vestir no busca impresionar desde el exceso, sino desde la coherencia.