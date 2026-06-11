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5 manicuras rejuvenecedoras de manos que son más elegantes que las tradicionales uñas gelish

Lo mejor es que estas propuestas no solo son más actuales que las clásicas uñas gelish, sino que también ayudan a que las manos luzcan más cuidadas, luminosas y rejuvenecidas.

Junio 11, 2026 • 
Karen Luna
Tendencias de uñas otoño 2025 8 maneras de usar el manicure con lunares .png

5 manicuras rejuvenecedoras de manos que son más elegantes que las tradicionales uñas gelish

Instagram @anastasianailsla

Las uñas gelish siguen siendo una opción popular, pero las tendencias de manicura para 2026 apuntan hacia acabados más refinados, luminosos y favorecedores. La nueva generación de diseños apuesta por la elegancia discreta, los efectos de luz y los tonos que ayudan a que las manos luzcan más frescas y juveniles.

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Si buscas una manicura sofisticada que se vea moderna sin caer en excesos, estas son las propuestas que están conquistando salones de belleza y redes sociales.

1. Uñas satinadas: el acabado de lujo silencioso

Las satin nails se han convertido en una de las tendencias favoritas gracias a su acabado aterciopelado que refleja la luz de forma sutil. A diferencia del brillo intenso del gelish tradicional, este efecto crea una apariencia elegante que suaviza visualmente las manos.

2. Manicura cashmere: la tendencia más elegante del año

Inspiradas en la suavidad y sofisticación de los tejidos de lujo, las cashmere nails utilizan colores cálidos como topo, avena, moka suave y beige rosado. Estos tonos aportan profundidad sin endurecer las facciones de las manos y combinan con cualquier estilo, desde looks ejecutivos hasta outfits casuales.

3. Uñas glazed nude: más refinadas que el clásico gelish

El efecto glazed nude evoluciona la tendencia de las uñas perladas con una capa ultrafina de brillo nacarado. La luz se refleja de manera natural, aportando luminosidad a la piel y creando un efecto rejuvenecedor que resulta especialmente favorecedor después de los 40.

Glazed donut nails

Glazed donut nails

Getty Images

4. Cherry mocha nails: el color que estiliza las manos

Los tonos cereza mezclados con matices café suave están ganando protagonismo entre las tendencias más buscadas. Las cherry mocha nails ofrecen un color sofisticado que aporta contraste sin verse agresivo. Además, ayudan a que la piel de las manos luzca más uniforme y elegante.

¡Sí a las uñas rojas! 5 diseños de uñas para San Valentín, coquetos y rejuvenecedores.png

Apuesta por estos diseños de uñas rojos.

Instagrtam @maniasmanicure

5. Uñas butter cream: el nuevo nude favorito

Los tonos mantequilla y vainilla suave están desplazando a los nudes tradicionales. Las llamadas butter cream nails iluminan visualmente las manos y aportan un aspecto pulido y moderno que funciona durante todo el año. Su acabado delicado las convierte en una alternativa perfecta para quienes buscan una manicura atemporal.

butter yellow nails

Inspírate con estas ideas elegantes y llenas de color de manicure butter yellow

Instagram. @haileybieber

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Las tendencias de uñas para 2026 están demostrando que el lujo ya no se mide por la cantidad de decoración, sino por la calidad del acabado. Los tonos suaves, los efectos satinados y los colores inspirados en tejidos o alimentos gourmet están marcando el rumbo de la manicura moderna.

manicure
Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
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