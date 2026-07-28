¿Pueden quitarle su honor real al expríncipe Andrés? Esto es lo que establece la ley

Aunque el expríncipe Andrés, duque de York, dejó de desempeñar funciones oficiales dentro de la familia real británica hace varios años, su nombre sigue generando conversación. En esta ocasión, el debate gira en torno a una pregunta que muchos se hacen: ¿es posible retirarle uno de sus honores reales?

La duda surgió después de que especialistas en derecho constitucional británico recordaran que, en ciertos casos, no existe un mecanismo legal para revocar determinados reconocimientos otorgados por la Corona, incluso cuando una figura pública deja de representar oficialmente a la institución.

¿Qué honor real conserva el expríncipe Andrés?

Uno de los reconocimientos que sigue en manos del expríncipe Andrés es su condición como miembro de la Muy Noble Orden de la Jarretera (Order of the Garter), la orden de caballería más antigua y prestigiosa del Reino Unido.

Fundada en el siglo XIV por el rey Eduardo III, esta distinción se concede personalmente por el monarca y está reservada para un número muy reducido de integrantes, entre ellos miembros de la familia real y personas que han prestado servicios destacados a la Corona.

Aunque Andrés fue apartado de sus funciones públicas y dejó de utilizar el tratamiento de “Su Alteza Real” en actos oficiales, su pertenencia a esta orden permanece intacta.

¿La ley permite retirarle ese honor?

De acuerdo con especialistas citados por medios británicos, no existe un procedimiento legal establecido que permita expulsar a un integrante de la Orden de la Jarretera una vez que ha sido investido, salvo circunstancias muy específicas contempladas históricamente.

A diferencia de otros reconocimientos honoríficos del Reino Unido, que sí cuentan con procesos administrativos para ser retirados en casos excepcionales, la Orden de la Jarretera funciona bajo normas propias y depende directamente del soberano.

Hasta ahora, no se ha anunciado ninguna acción oficial para modificar el estatus del expríncipe Andrés dentro de esta orden, por lo que continúa figurando como uno de sus miembros.

Aunque el expríncipe Andrés dejó de formar parte de la vida pública de la familia real británica hace años, aún conserva algunos honores que han despertado dudas entre los seguidores de la monarquía. Getty Images

¿Qué títulos sí perdió el expríncipe Andrés?

En enero de 2022, el Palacio de Buckingham confirmó que el hijo del rey Carlos III dejaba de ostentar sus afiliaciones militares honorarias y sus patrocinios reales, además de que ya no desempeñaría funciones públicas en representación de la monarquía.

Desde entonces, el duque de York ha permanecido alejado de la vida institucional de la familia real y sus apariciones públicas han sido muy limitadas. Sin embargo, esas decisiones no implicaron automáticamente la pérdida de todos los honores que recibió a lo largo de su vida.

El debate sobre los honores reales continúa

La situación del expríncipe Andrés refleja la complejidad del sistema de honores de la monarquía británica. Aunque dejó de ejercer un papel oficial y perdió varios privilegios institucionales, la legislación y las normas que rigen ciertas órdenes de caballería no contemplan un mecanismo claro para revocar este tipo de distinciones.

Por ello, mientras no exista una modificación en las reglas que regulan estos reconocimientos o una decisión excepcional dentro del marco establecido, el expríncipe Andrés seguirá conservando ese honor real, pese a la controversia que ha rodeado su figura durante los últimos años.