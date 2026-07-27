Kendall Jenner y Jacob Elordi disfrutan del concierto de Chris Stapleton y avivan rumores de romance

Los rumores sobre una posible relación entre Kendall Jenner y Jacob Elordi volvieron a tomar fuerza este fin de semana después de que ambos fueran vistos disfrutando del concierto del cantante Chris Stapleton en The Gorge Amphitheatre, en el estado de Washington.

Aunque ni la modelo ni el actor han confirmado que exista una relación sentimental entre ellos, su discreta aparición juntos no pasó desapercibida. Como suele ocurrir con dos de las figuras más seguidas de Hollywood, las imágenes y los comentarios de quienes asistieron al evento fueron suficientes para que las especulaciones se multiplicaran en redes sociales.

Kendall Jenner y Jacob Elordi fueron vistos en el concierto de Chris Stapleton

La presencia de Kendall Jenner y Jacob Elordi en el concierto llamó la atención de los asistentes, quienes compartieron imágenes y videos del momento en distintas plataformas.

Ambos acudieron al espectáculo de Chris Stapleton, uno de los artistas más reconocidos del country estadounidense, celebrado en The Gorge Amphitheatre, un recinto al aire libre ubicado en Washington y conocido por albergar algunos de los conciertos más importantes del verano.

Hasta el momento, ninguno de los dos ha hecho declaraciones sobre su encuentro ni ha explicado si se trató de una salida entre amigos o de algo más.

Los rumores de romance vuelven a crecer

No es la primera vez que los nombres de Kendall Jenner y Jacob Elordi aparecen juntos en titulares relacionados con un posible romance. Sin embargo, hasta ahora no existe una confirmación pública por parte de ninguno de los dos.

Precisamente por esa falta de declaraciones, cada aparición compartida suele generar nuevas teorías entre sus seguidores, quienes analizan desde fotografías hasta breves videos en busca de pistas sobre la naturaleza de su vínculo.

Las especulaciones sobre un posible romance entre Kendall Jenner y Jacob Elordi volvieron a tomar fuerza después de que ambos fueran vistos en el mismo concierto. Getty Images

Una pareja que mantiene su vida privada lejos de los reflectores

Tanto Kendall Jenner como Jacob Elordi han procurado mantener su vida personal con un perfil reservado. Aunque sus carreras los mantienen constantemente bajo los reflectores, ambos suelen evitar hacer comentarios públicos sobre sus relaciones sentimentales.

Esa discreción ha contribuido a que cada vez que coinciden en un evento o son fotografiados juntos, las conversaciones en redes sociales crezcan rápidamente.

Mientras los fans continúan atentos a cualquier nuevo indicio, lo único confirmado es que Kendall Jenner y Jacob Elordi compartieron una salida para asistir al concierto de Chris Stapleton en Washington. Por ahora, ninguno ha confirmado un romance, por lo que las versiones que circulan continúan siendo únicamente rumores.