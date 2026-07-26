¿La familia real británica viaja en vuelos comerciales? Las estrictas reglas que siguen Carlos III, Kate Middleton y el príncipe William

Durante décadas, los viajes de la familia real británica han estado rodeados de un aura de exclusividad. Sin embargo, la realidad es mucho más compleja, aunque los desplazamientos oficiales de Carlos III, Kate Middleton, el príncipe William y otros miembros de la realeza suelen realizarse en aeronaves gubernamentales o vuelos chárter, los Windsor también recurren a vuelos comerciales cuando las circunstancias lo permiten. Todo depende de una combinación de protocolo, seguridad, logística y, sobre todo, de la línea de sucesión al trono.

¿La familia real británica puede viajar en vuelos comerciales?

Contrario a lo que muchos creen, no existe una prohibición que impida a la familia real británica viajar en vuelos comerciales.

De hecho, el príncipe William y Kate Middleton han sido vistos en varias ocasiones abordando vuelos de aerolíneas comerciales, tanto en compromisos oficiales como en viajes privados. Incluso han utilizado compañías de bajo costo para desplazamientos dentro del Reino Unido, una decisión que suele generar sorpresa entre los pasajeros que coinciden con ellos.

Cuando se trata de visitas de Estado, giras diplomáticas o compromisos internacionales de alto nivel, el protocolo cambia. En esos casos, los miembros de mayor rango suelen utilizar aeronaves oficiales de la Royal Air Force (RAF) o vuelos chárter autorizados por el gobierno británico, principalmente por razones de seguridad y organización.

¿Quién paga los viajes oficiales de la familia real?

Los desplazamientos relacionados con funciones oficiales no son cubiertos de manera personal por los Windsor.

Estos viajes forman parte del Sovereign Grant, el mecanismo mediante el cual se financian determinadas actividades oficiales de la monarquía. Además, las visitas de Estado son coordinadas por el Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO) y aprobadas por el Royal Visits Committee, que evalúa la pertinencia y la logística de cada desplazamiento.

La regla que afecta al príncipe William y, en el futuro, al príncipe George

Una de las normas de seguridad más conocidas dentro de la familia real británica está relacionada con la línea de sucesión al trono. Aunque no se trata de una ley escrita, sino de un protocolo que puede flexibilizarse con autorización del monarca, la recomendación tradicional establece que dos herederos directos no deberían viajar juntos en el mismo avión una vez que el más joven alcanza una determinada edad, generalmente alrededor de los 12 años.

La razón es puramente preventiva. Si ocurriera un accidente aéreo en el que viajaran juntos el heredero y el siguiente en la línea de sucesión, la estabilidad de la Corona podría verse comprometida. Por ello, históricamente se ha procurado que los futuros reyes viajen por separado cuando sea posible.

Esta medida ya afectó al príncipe William. Durante su infancia viajaba junto a su padre, el entonces príncipe Carlos, pero al crecer y convertirse en el segundo en la línea sucesoria, comenzó a desplazarse en vuelos distintos en determinadas ocasiones. Con el paso de los años, y tras el ascenso de Carlos III al trono, William se convirtió en heredero directo.

El príncipe William y el príncipe George ocupan el primer y segundo lugar en la línea de sucesión al trono británico. Por ello, el protocolo recomienda que, a partir de cierta edad, los herederos directos eviten viajar juntos en el mismo avión, salvo que exista una autorización expresa del monarca. Getty Images

Ahora, esa misma recomendación comienza a aplicarse al príncipe George. Al ser el segundo en la línea de sucesión después de su padre, y haber cumplido ya 13 años, el protocolo indica que ambos deberían evitar compartir el mismo vuelo en determinados desplazamientos oficiales o internacionales. A pesar de esto esta no es una prohibición absoluta, el rey Carlos III puede autorizar excepciones cuando las circunstancias de seguridad, logística o la naturaleza del viaje lo permitan.

De hecho, William y George han seguido viajando juntos en algunos trayectos recientes con la aprobación expresa del monarca, lo que demuestra que la tradición se adapta a las necesidades actuales sin perder de vista su objetivo principal que es proteger la continuidad de la Corona.

¿Por qué no siempre utilizan aviones privados?

Aunque la seguridad es una prioridad, la familia real también enfrenta un constante escrutinio sobre el gasto público y el impacto ambiental de sus desplazamientos.

Por esa razón, cuando el nivel de riesgo es bajo y la agenda lo permite, algunos miembros de la realeza optan por vuelos comerciales. Además de representar un menor costo, estas decisiones también proyectan una imagen de cercanía y responsabilidad en el uso de recursos públicos.

Kate Middleton y el príncipe William abordan un avión durante una visita oficial. Aunque los miembros de la familia real británica pueden viajar en vuelos comerciales en determinadas circunstancias, el medio de transporte y la distribución de los pasajeros dependen de protocolos de seguridad, logística y de la protección de la línea de sucesión al trono. Getty Images

¿Quién decide cómo viajan los Windsor?

El rey Carlos III y el príncipe William encabezan la línea de sucesión de la monarquía británica, seguidos por el príncipe George. La cercanía entre los principales herederos explica por qué sus desplazamientos están sujetos a estrictos protocolos de seguridad, que pueden incluir recomendaciones sobre viajar por separado en determinadas circunstancias. Getty Images

La forma en que viajan Carlos III, Kate Middleton, el príncipe William y el resto de la familia real responde a un análisis conjunto entre el Palacio de Buckingham, los equipos de seguridad, el gobierno británico y los organizadores de cada visita oficial.

Entre los factores que se evalúan se encuentran, el nivel de riesgo del destino, la importancia institucional del viaje, la disponibilidad de aeronaves oficiales, la protección de la línea de sucesión, los costos y la logística del desplazamiento.

El Palacio de Buckingham coordina, junto con los equipos de seguridad y el Gobierno británico cuando corresponde, la logística de los viajes oficiales de la familia real. En el caso de los herederos al trono, las decisiones sobre cómo viajan también consideran los protocolos de seguridad y la protección de la línea de sucesión. Getty Images

Un protocolo que evoluciona con los tiempos

Aunque muchas de las reglas que siguen los Windsor tienen siglos de historia, el protocolo de viaje también ha evolucionado para adaptarse a las exigencias actuales.

Actualmente la familia real británica alterna entre aviones oficiales, vuelos privados y aerolíneas comerciales, buscando equilibrar la seguridad, la eficiencia, el uso responsable de recursos y la protección de la Corona.